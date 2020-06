Pozvánka: Efektivně pracovat na dálku? Je to možné

Naše nová online konference, která je pro všechny účastníky zdarma, se zaměří na to, jak jednoduše propojit zaměstnance odkudkoliv a jaké nástroje jsou k tomuto účelu vhodné. Podíváme se také na problematiku time managementu a kontrolu zadávaných úkolů.

Zcela zásadním tématem je pak kyberbezpečnost, neboť domácí prostředí bývá náchylnější k bezpečnostním rizikům. Jak toto vše skloubit, aby to firmu příliš finančně nezatížilo? O tom všem bude online konference Efektivní řízení práce na dálku, kde se kromě poslechu odborných přednášek můžete speakerů sami zeptat na to, co vás zajímá.

Konference proběhne on-line 18. června od 9 hodin. Více informací najdete na www.tuesday.cz.