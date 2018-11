Firmy sází na nabídky balíčků internetu věcí

Hned na začátek jsme diskutovali o systému školení Virtual Classroom, který firma spustila v prvním kvartálu letošního roku.

„To je hodně specifický projekt. Arrow se firemním školením věnuje napříč Evropou, sledujeme zde trendy a vnímáme, jak se oblast školení a kurzů postupně přesouvá do digitálního světa. Právě kolem online školení jsme naši strategii vybudovali,“ popsal Doignie.

„Hledali jsme různé možnosti, nakonec jsme však zjistili, že čistě digitální podoba fungovat nemůže: zákazníci na školeních se často potřebují na něco zeptat a jsou věci, které může vysvětlit jen živý člověk.“

Projekt virtuální učebny je tak vlastně hybridním řešením. „Funguje to tak, že nadále existuje reálné místo, kde školení probíhá, je zde školitel a zaměstnanci, kteří sem fyzicky přicestovali. Možnost zúčastnit se školení ovšem mají i zájemci z cizích zemí, ke kurzům se mohou vzdáleně připojit a online se jich účastnit. Vše vidí a slyší ve vysoké kvalitě. Školení jsou dostupná virtuálně napříč Evropou a počet dostupných kurzů neustále roste. Jsou také pořádané častěji, některá školení probíhají třeba každé dva nebo tři měsíce,“ pokračuje Doignie a zmiňuje, že je to praktická alternativa pro časově nejvytíženější pracovníky.

„Protože se mohou připojovat lidé z různých zemí, dává jim to větší flexibilitu a je to pro ně jednodušší – mají větší šanci najít termín, který jim zapadne do nabitého rozvrhu. V současnosti už projekt běží naplno skrze naše partnery,“ uzavírá Doignie.

Na otázku, jak úspěšné virtuální učebny skutečně jsou, jsme dostali pozitivní odpověď.

„Určitě je projekt úspěšný a počet studentů vzrůstá. Máme více zájemců a Virtual Classroom byznysu celkově se daří dobře. Arrow ale má na tomto trhu jen malý podíl. Chceme primárně nabídnout flexibilitu, nejde nám o to, aby všechna školení probíhala právě tímto způsobem. Má jít hlavně o dostupnou variantu nebo určitou nadstavbu standardních školení.“ Virtual Classroom je dostupná i v ČR skrze distribuce Arrow ECS.

Internet věcí je tu: ale vlastně ne tak docela

Od školení jsme se přesunuli k nedávno oznámené záležitosti – od května letošního roku je totiž Arrow distributorem bezpečnostních řešení firmy Tenable včetně Tenable.io. Co si od toho v Arrow přesně slibují?

„Jde o rozšíření na nové trhy a o hledání perspektivních produktů. Chceme našim partnerům poskytovat ty nejlepší a nejnovější technologie, mezi něž Tenable patří. Jde o součást naší celkové strategie, týká se to také umělé inteligence. Ta je teď na vzestupu, mění se a přichází nové trendy v oblasti, podobně jako u internetu věcí nebo právě u kybernetické bezpečnosti“ popsal Doignie.

Další informace jsme se však nedozvěděli. „Řekl bych vám k tomu víc, ale distribuci právě spouštíme, je to v začátcích a i pro nás stále dost nové.“

Nejvíce nás ovšem zajímal internet věcí: na Canalysu se o něm mluvilo snad nejvíce, byla to technologie, která by se konečně měla zbavit své nálepky buzzwordu a představit se jako budoucnost pro domácnosti i podniky. Arrow v současnosti používá slogan „from sensor to sunset“ – co je tím myšleno?

„Arrow se dlouhodobě dělí na několik různých skupin, jako společnost jsme začínali už ve 30. letech 20. století, kdy jsme vyráběli součástky do rádií a podobně. Díky tomu máme dlouhou historii práce mimo jiné také se senzory a souvisejícími technologiemi, jako je například Wi-Fi. Kromě toho máme Arrow Inteligent Systems, kde se zabýváme přímo zařízeními samotnými nebo Arrow ECS, kde se zaměřujeme spíše na správu a analýzu dat, případně jejich zabezpečení. A nakonec jsou tu Arrow Sustainable Technology, ty se zase zabývají recyklací vyřazených zařízení. Sensor to sunset tedy znamená, že máme zajištěn kompletní proces pro zajištění projektů internetu věcí našim partnerům: dodáme senzory, sesbíráme data a nakonec zařízení i vyřadíme. Vše, co je mezi tím, dokážeme: data získáme, zabezpečíme, odešleme do data center, analyzujeme a zpracujeme,“ popsal Doignie. „Nějakou dobu nám ale trvalo, než jsme byli schopni tuto strategii skutečně implementovat. Dříve to byl spíše jen slogan, dnes je to realita.“

Chystá Arrow nové projekty v internetu věcí?

„Ano, ale pracujeme teď spíše na konkrétních projektech pro klienty, o čemž nemohu moc mluvit. Jedná se třeba o sledovací zařízení a zpracování dat na nich, nebo o různé měřící a zaznamenávací přístroje u poštovních služeb či v oblasti údržby. Navrhnout a realizovat projekt internetu věcí je zdlouhavé a náročně, protože jde o nesmírně komplexní oblast, ve které spolu vzájemně komunikuje spousta různých technologií,“ popsal na úvod Doignie.

„Nyní se zaobíráme tím, že vezmeme specifické řešení, na míru vytvářené pro konkrétního klienta – často v oblasti zdravotnictví nebo Smart City – a snažíme se jej jako přetvořit v určitý balíček řešení, který by uspokojil poptávku většiny trhu skrze ekosystémy našich partnerů. Momentálně jsme ve fázi finalizace těchto řešení a brzy je hodláme přinést na trh. Je to velký krok: hodně firem se pokouší o něco podobného, i my už o tom přes rok mluvíme, a teď už jsme opravdu blízko. Nejde jen o experimenty, jak je v oblasti internetu věcí běžné – jde o skutečné projekty.“

Je pravdou, že už před rokem mluvil Cédric Doignie na Canalysu pro Channelworld o podobné záležitosti. Partneři Arrow by se ale tentokrát měli nových IoT řešení dočkat už brzy.

Trh se konsoliduje, obři kupují obry

A co budoucnost trhu distribučních partnerů a prodejců? Doignie nabídl zajímavý náhled.

„Tady na Canalysu se hodně tiskových zpráv a novinek týká konsolidace trhu; akvizic, kdy partneři odkupují jiné, velké partnery, to je zajímavý nový trend. Naše strategie je jiná, ale tohle je tržní realita. Bude zajímavé sledovat, jak se vše vyvine.“

S tím souviselo i zbrusu nové oznámení týkající s spolupráce Arrow s možná trochu nečekanou společností: výrobcem grafických karet Nvidia.

„Naše spolupráce s Nvidií je rozhodně zajímavá. I firma sama je zajímavá, většina lidí ji sice zná díky jejímu podnikání v oblasti videoher, ale velmi aktivní a silná je také u umělé inteligence. Co samotného mě překvapilo je, že se hodně soustředí na vertikální trhy, na velmi specifické segmenty. Když se zaměříte na to, co se děje na trhu s internetem věcí, zjistíte, že je nutné zařizovat stále více konkrétních, na míru dělaných řešení. Proto myslím, že je naše spolupráce s Nvidií pro nás důležitá. I nadále budeme dělat to, co teď, ale zároveň poroste význam vertikálních trhů.“

Jak přesně spolupráce probíhá? Arrow bude distribuovat platformy pro data centra typu Nvidia DGX a technologie vGPU nebo Tesla. To vše regionu EMEA, v němž je důležitou součástí také Česká republika.

Na závěr jsme se ještě krátce zaměřili na historii Arrow ve středoevropském regionu i na to, jak trh vypadal v devadesátých letech – už v té době tu totiž fungoval předchůdce americké společnosti, kterou získala skrze akvizici.

„Původně jsme na evropském trhu nebyli Arrow, byla to myslím společnost DNSint, kterou jsme v roce 2005 odkoupili a jejíž součástí byl i podnik v České republice. Někteří lidé však nadále ve firmě zůstali, třeba dnešní CEO Arrow ECS v ČR Boris Nevrlý. Ten tam byl už během odkupu v roce 2005,“ popsal Doignie a rozpovídal se o historii VAD trhu v Evropě.

„Celé podnikání v oblasti distribuce s přidanou hodnotou začínalo v Evropě shodně na počátku devadesátých let. To je vidět i u naší historie – ty nejstarší podniky, které jsme později odkoupili, vznikly právě v této době. Souviselo to s nástupem unixových serverů a trendem stále složitějších technologií. V roce 1992 nebo 1993 experimentovalo s VAD v Evropě opravdu hodně společností, podobně jako DNSint. I firma Logix, ve které jsem původně pracoval já, začínala téměř stejně. Byla to sice francouzská společnost, ale také nás koupilo Arrow, takže je to vlastně podobné. Do Evropy jsme tedy vstoupili skutečně až v roce 2005, DNSint byla naše první evropská akvizice a Česká republika byla součástí této první vlny.“

Rozhovor proběhl na konferenci Canalys 2018 v Barceloně.