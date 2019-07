Google dostal pro Huawei opět zelenou

Není to ani měsíc, co americká vláda začala postihovat firmy, které by chtěly obchodovat s čínskou společností Huawei, představující údajné bezpečnostní riziko. Prezident Donald Trump názor zjevně změnil a restrikce zmírnil. Na summitu zemí G20 oznámil, že „americké společnosti budou v obchodování s čínským telekomunikačním partnerem pokračovat“.

Není sice jisté, zdá se úlevy týkají také 5G technologií, které Huawei vyvíjí, nepochybně se však týkají Googlu, respektive Androidu. Na základě předchozího rozhodnutí měl totiž Google zakázáno licencovat Android Huaweii, takže firma sice mohla využívat open-sourceový kód, neměla však přístup k Play Storu a Google aplikacím, které jsou pro Android stěžejní.

Trump konkrétně Google, Qualcomm ani Intel nejmenoval, zmínil však „komplexní vědecké produkty“ vyvíjené americkými technologickými společnostmi.

„To, co vzniká v Silicon Valley, je něco neuvěřitelného a bezkonkurenčního. Souhlasil jsem, že svůj produkt mohou i nadále prodávat (Huaweii),“ uvedl Trump.

S ohledem na devadesátidenní ochrannou lhůtu sice zákaz technicky vzato platit ani nezačal, stihl však ovlivnit vývoj některých produktů. Huawei totiž mezitím potvrdil, že pracuje na vývoji vlastního operačního systému, který už údajně stihl nabídnout dalším čínským výrobcům, jako jsou Oppo, Vivo nebo Xiaomi.

Teď, když může opět plně využívat Android, je otázka, pro který systém se rozhodne. Co se však zatím nemění, je možnost prodávat telefony Huawei v USA. Trump nevyloučil, že tento zákaz také nezruší, celá záležitost je však otázkou dalšího jednání.