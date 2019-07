Google – Jak z dobrého udělat lepší

Google. Buď ho milujete, nebo nesnášíte. Nejčastěji asi milujete, abyste ho mohli nesnášet. A bude to znít s ohledem na velikost a ziskovost firmy zvláštně, ale Google má ohromný potenciál.

Coby provozovatel významných cloudových služeb, vůdčí síla ve vývoji umělé inteligence, aplikací, ale i hardwaru. V něčem však přesto pokulhává – v integraci všech těchto částí do jednoho impozantního celku. Nabízíme vám pět spojení, které by z Googlu mohly učinit nejvěhlasnější firmu všech dob.

1) Fotky + Snapseed + Squoosh

Google Fotky jsou vynikající, mají však dva velké mínusy. Tím prvním je absence nástroje pro zmenšení velikosti fotografických souborů, tím druhým je nedostatečnost nástrojů pro editaci fotek jako takových.

Zveřejnění fotky s použitím Google nástrojů tak může být celkem gymnastika. Jako když pořídíte fotku na svůj Pixel 3, automaticky se vám zálohuje v cloudu Fotek, odkud ji stáhnete do Pixelbooku, zeditujete v Snapseedu, uploadujete na Squoosh, zkomprimujete, nahrajete zpět do Pixelbooku a až poté umístíte na svůj web.

A teď si ještě představte tohle dělat s pomalým internetovým připojením. Přitom proces opakovaných uploadů a downloadů by šel odstranit integrací zmíněných nástrojů – alespoň Squooshe a Snapseedu – do Fotek. No ne?

2) Fotky + Mapy + data z Google+

Tzv. lifelogging je termín pro digitální zaznamenávání vašich každodenních životních událostí. Většina lidí se o něj nijak zvlášť nezajímá, ovšem mohla by.

Důvodem vlažného přístupu je vesměs obava ze ztráty nebo nedostatečné ochrany soukromí a strach, že sociální sítě si náš život budou pamatovat lépe než my sami. Přitom technologické společnosti už naše data mají a mají nad nimi větší kontrolu než my. Nejlepším lifeloggingovým nástrojem vůbec byl Google+, který umožňoval zveřejňovat příspěvky veřejně, částečně veřejně i zcela soukromě a zároveň se v nich uživatel snadno orientoval.

Google+ už je sice v troskách, uživatelská data však stále visí v cloudu, aniž by k nim Google lidem nabízel přístup. Jsme sami, kdo cítí příležitost pro jejich propojení s Fotkami nebo Mapami, respektive Historií polohy?

3) Auto-delete do Gmailu

Google tento týden přidal novou funkci spjatou s Historií polohy v Mapách a prohlížením webu. Slibuje, že v intervalu určeném uživatelem (3 až 18 měsíců) „zapomene“, kde dotyčný byl a co dělal online. Skvělý nápad, ale! Také e-mail představuje nezabezpečené minové pole osobních dat, se kterými je třeba pomoct. Co přidat auto-delete funkci také do Gmailu?

4) Chrome rozšíření funkční také na Androidu a iOS

Rozšíření pro Chrome mohou sloužit skvěle, ne však, když používáte Chrome v Androidu nebo iOS. Jistě, můžete používat rozšíření ve Firefoxu nebo jiné alternativy, ale skutečný homerun by Google odpálil, pokud by chromovská rozšíření běžela v Chromu i na mobilních zařízeních.

5) Google WiFi ve Fi telefonech

Čínský gigant Oppo čerstvě představil MeshTalk neboli proprietární technologii de facto rozšiřující dosah Wi-Fi, byť určenou primárně pro vzájemné chatování a výhradně pro majitele smartphonů Oppo.

Podobně funguje také mesh router Google WiFi a ve spojení s Google Fi by mohl Google vytvořit síť, která by drasticky rozšířila dosah internetu a zároveň nejspíš pohřbila tradiční mobilní operátory.