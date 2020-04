Jak COVID-19 ovlivní IT startupy

Silicon Valley a další centra technologických firem zdánlivě odolávají pandemii Covid-19, protože jsou dobře přizpůsobena pro práci z domova.

Nedávný výzkum však poukazuje na to, že je mnoho z těchto firem odsouzeno k záhubě v následujících měsících v důsledku malých příjmů. Zjistila to americká firma Startup Genome na základě dat od 1070 firem v 50 státech.

Na povrchu jsou startupy nedotčené

Pandemie má jen minimální vliv na operaci technologických startupů, protože lze většinu práce provést z domova.

Když se však podíváme na statistiky ohledně trhu a financí, tak objevíme znepokojující informace. Investoři přestávají poskytovat finanční prostředky, a dokonce si je i berou zpět. Horší však je, že se bortí celé segmenty, ve kterých se startupy pohybují, a tím přicházejí o odbytiště svých produktů.

Startupy zaměřené na firmy jsou na tom nejhůř

Přestože se velkých firem zavřelo v důsledku pandemie jen pár, celých 65 % bylo významně ovlivněno. Všichni od prodejců, dopravců, výrobců, realitních kanceláří, zemědělců až po zdravotní firmy mají byznys obrácený vzhůru nohama. Jen desetina firem vyvázlo bez komplikací.

Rozdíl mezi běžnými startupy a startupy zaměřenými na firmy je nejlépe poznat na příjmech. Zhruba čtvrtina startupů zaznamenala nárůst v příjmech, přičemž startupy zaměřené na koncové spotřebitele jsou na tom třikrát lépe než startupy zaměřené na firmy. Lidé jsou totiž doma a začínají se přiklánět k digitálním produktům, veliké firmy se naopak snaží omezit výdaje, a tím připravují startupy o zdroj příjmů.

Zpráva PwC ukazuje, že polovina ze 313 dotázaných firem plánuje omezit výdaje na IT a případně zrušit nekritické projekty, to je však méně než v ostatních oblastech. Běžné výdaje totiž plánuje omezit 82 % dotázaných, 67 % chce ušetřit na dodavatelích a 55 % plánuje snížit provozní výdaje.

Poradenská firma Janco Associates očekává, že IT v roce 2020 výrazně poroste. Předpovídá, že jen v USA přibude 95 400 nových pracovních míst. To je o 5 200 míst více, než bylo v roce 2019.

Přestože IT zůstane obecně vcelku stabilní, technologické startupy zaměřené na firmy mohou pocítit výrazné komplikace.

Mnoho startupů nemá zásoby na přežití

Bez ohledu na cílený trh, většina startupů nemá dostatečné rezervy, aby přežily. Zhruba desetina z nich se nedožije konce dubna, dalších 31 % zemře do června, do září skončí dalších 24 % startupů a dalších 21 % zemře do dubna 2021. Zbývá tedy jen 15 % startupů, které přežijí celý rok.

Polovina z dotázaných startupů se pokusila získat kapitál nebo jiné zdroje příjmů, než je pandemie zasáhla. Třetina z nich si sehnala smlouvu s investorem. To jim bohužel příliš nepomohlo, protože polovina z těchto startupů dostává peníze příliš pomalu a celá třetina je nedostává vůbec. Všechny tyto komplikace startupům výrazně snižují šanci na přežití.

Arnobio Morelix ze Startup Genome říká, že příjmy čínských startupů klesly od počátku Covid-19 o celou polovinu, protože je v jejich oblasti pandemie již v plném proudu. To znamená, že důsledky koronaviru pro Evropu a Ameriku mohou být ještě horší, než studie předpokládá, protože byla vytvořena na začátku pandemie.

Momentálně je situace taková, že 74 % startupů zaznamenalo pokles příjmů. Je však pozitivní, že celých 26 % v pandemii prosperuje.

Jak startupy snižují výdaje

Startupy po celém světě se snaží šetřit a prodloužit si tak život, často proto propouštějí zaměstnance. Propouštění se vyhnulo jen 26 % startupů. Třetina propustila do 20 % zaměstnanců. Další čtvrtina propustila až 60 %. Všechny své zaměstnance musely propustit 4 % startupů.

Šetření se samozřejmě neomezuje jen na zaměstnance. Nejvíce své výdaje omezily firmy v Evropě a Severní Americe. Startupy šetří podle statistiky méně, protože bohužel neměly čas se na pandemii připravit.

K dispozici je omezená finanční pomoc

Miliony firem se potýkají se stejnými problémy a technologické startupy musí sdílet stejné prostředky jako všichni ostatní.

Ze statistiky Startup Genome vychází, že celých 38 % firem žádnou finanční pomoc nedostalo a podle vlády ani nedostane. Podle dotazníku 46 % startupů pomoc právě dostává a dalších 16 % doufá, že ji brzy obdrží.

Pokud by daný startup mohl dostat pomoc, o jakou by se jednalo? Nejžádanější je podle výzkumu pomoc v podobě grantů (a to pro 29 %), následují jiné finanční pomoci (18 %) a 12 % startupů by si peníze chtělo půjčit. Podporu pro zaměstnance vyžaduje 17 % startupů. Jinými slovy, všichni jsou ovlivněni a potřebují více peněz na provoz.