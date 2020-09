Jak COVID-19 proměnil přístup k IT

Koronavirová pandemie a zejména jarní hygienická opatření proměnila přístup k práci a také IT strategie napříč odvětvími. Jaké změny firmy aplikovaly a které z nich mají šanci přetrvat?

To naznačuje průzkum společnosti Spiceworks Ziff Davis, provedený mezi více než tisícovkou severoamerických a evropských firem z oblasti IT. Zhruba tři čtvrtiny z nich si dokáží představit, že provedené změny budou dlouhodobé, víc než polovina jich plánuje zůstat u flexibilnějších pracovních podmínek, jako je například práce z domova. Výsledky průzkumu na podobné téma v Česku můžete najít zde.

Necelá polovina (46%) společností se vyslovila, že jejich rozpočty na IT zůstanou v příštím roce beze změn, třetina (33%) očekává nárůst a zbytek (17%) pokles (loni přitom snížení rozpočtu na IT předpokládalo jen 8% firem). Jen minimum firem (4%) o rozpočtu zatím nemělo bližší představu. Obecně se přitom předpokládá, že celkové rozpočty firem budou klesat, a to až v řádu desítek procent, přičemž více u amerických firem, respektive spíš u těch větších.

Největší položkou v rozpočtu na IT zůstane hardware, ačkoliv ve srovnání s minulými roky bude jeho podíl nižší, především z důvodu převodu řady procesů do cloudu. Výdaje na cloudové služby tedy naopak dále porostou a příští rok budou činit až čtvrtinu rozpočtů firem na IT. Podíl výdajů na software zůstane většinou neměnný, a to 29%.

Nejvíc firmy budou investovat do segmentů bezprostředně navázaných na generování zisku, zejména do modernizaci pracovních procesů. Například 36% oslovených firem plánuje investovat do systémových změn, 33% zase do vylepšení zabezpečení a správy a 32% do lepšího propojení svých zaměstnanců.

Naopak, co dramaticky poklesne, budou investice do špičkových technologií a inovací. Mezi očekávanými technologickými trendy, které si firmy hodlají osvojit, jsou například vysokorychlostní Wi-Fi (25%), internet věcí (19%) nebo virtuální desktopová infrastruktura (18%).

Třetina plánovaného růstu rozpočtů v IT pro příští rok je ovlivněna pandemickou situací, a to zejména v oblasti komunikačních nástrojů, infrastruktury a zabezpečení. Data z letošního roku ukazují, že v březnu, kdy už byla zavedena přísná hygienická opatření, vzrostl zájem o videokonference, VDI, firewally a kolaborativní nástroje.

V květnu a v červnu se pak firmy začaly intenzivně zajímat o zabezpečení a soukromí. Tento zájem trvá a 55% firem se vyslovilo, že dostatečné zabezpečení na straně uživatelů pracujících z domova je pro ně klíčovou prioritou.