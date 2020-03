Jak má vaše firma reagovat na koronavirus?

Je pravděpodobné, že vy osobně COVID-19 někdy dostanete, nejspíše tento rok. Pokud jste však zdraví a je vám pod 60 let, tak nejsou příznaky příliš závažné, nemoc netrvá dlouho a končí kompletním uzdravením bez následků.

Bohužel budoucnost vašeho podniku nemusí být tak růžová. Pokud okamžitě nepřijmete potřebná opatření, vaše společnost je jednou nohou v hrobě.

Pochopení rizik koronaviru pro vaší společnost

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila COVID-19 za pandemii neboli nebezpečné onemocnění rozšířené do více států. Dokonce se jedná o takzvanou „černou labuť“, velmi vzácný výskyt s důsledky pro každého člověka.

COVID-19 se podobá ostatním koronavirům, jako byl SARS. Je sice bezpečnější, ale mnohem rychleji se šíří. Smrtnost je okolo 2 procent a pro lidi pod 60 jen necelé jedno procento.

Koronaviry s námi pravděpodobně budou ještě dlouhá léta, přičemž se budou vyskytovat každoročně v zimě.

Hlavním důvodem, proč vznikají bezpečnostní opatření a omezuje se pohyb osob je. aby se zabránilo přetížení nemocnic. Postupem času onemocní každý a následně se vyléčí, jako když má rýmu. Hlavní problém by nastal, kdyby onemocněli všichni najednou. Aby se zpomalilo šíření, doporučuje se dodržovat hygienu a omezit přímý kontakt s ostatními lidmi.

Kvůli těmto opatřením se bohužel ruší firemní schůzky a lidé zůstávají doma. To je veliký problém pro firmy, které se spíše snaží držet lidi pohromadě, než je izolovat. Lidé chodí do práce, komunikují spolu, cestují za zákazníky, účastní se jednání atd.

Prioritou pro nadcházející krizi tedy je: Udržet byznys naživu a zároveň udržet lidi od sebe. Jak na to?

Nová bezpečnostní situace

Udržení bezpečnosti dat bude z počátku velmi těžké, potom se zlehčí. COVID-19 ovlivní organizační bezpečnost třemi způsoby, jedním dobrým a dvěma špatnými.

Menší pohyb osob a méně setkání sníží počet slabých míst. Jedním z největších bezpečnostních rizik je firemní cestování. Je totiž potřeba se vypořádat s neznámými sítěmi na letištích a hotelech a existuje mnoho příležitostí k hacknutí, ztrátě či krádeži zařízení. Počet vzdálených pracovníků se zvýší. Mnoho firem již má, nebo je brzy implementuje, přísná pravidla pro práci z domova. Ujistěte se, že máte potřebné nástroje a postupy pro vzdálená připojení a sledování veškeré podezřelé aktivity. Pracovníci z domova se během krize nepochybně stanou terčem hackerských útoků. Zločinci využijí strach z nemoci pro útoky sociálního inženýrství. Titulky varují před koronavirem a společnost je vystrašená. Nepochybně se vyskytnou lidé, kteří toho zneužijí. Dokonce se to děje právě teď.

Objevilo se mnoho nových phishingových útoků, které zneužívají existence koronaviru. Reason Labs objevily nový malware, který poskytuje „mapu koronaviru“. Ta sice ukazuje přesvědčivé informace, na pozadí se však nainstaluje program „AZORult“, který krade cookies, hesla a další data a dokonce může stahovat další malware. To je jen jeden případ, brzy jich bude mnohem víc.

Řešení sdílené krize

Když se připravujeme na firemní krizi, tak obvykle počítáme s něčím, co ovlivní jen naši firmu nebo okolí, jako je veliký kyberútok či přírodní katastrofa. Co je v této situaci jiné je, že ovlivňuje úplně všechny organizace. Proč je to takový problém? Především z toho důvodu, že se zvyšuje nepředvídatelnost situace, na kterou jste se připravili.

Jaký dopad bude mít tlak investorů na řízení firmy? Jak velký dopad bude mít propouštění kvůli úpadku ekonomiky na vaši firmu? Jakým způsobem se změní vztah s dodavateli a zákazníky? Jak se zachovají zaměstnanci, kteří nemohou pracovat z domova?

Hlavním příznakem této krize je nepředvídatelnost.

Zde je seznam minimálních kroků, které musíte nezbytně učinit, aby jste dokázali během této krize vydržet:

Utvořte krizový tým, který se bude denně setkávat. Sledujte zprávy od vlády, zdravotnictví, průmyslu a lokálních zdrojů. Vytvořte komunikační plán pro všechny zaměstnance. Vytvořte si plán komplexní reakce na krizi. Vymyslete nebo upravte pravidla pro vzdálenou práci a aplikujte je.



Řešení krize musí mít nejvyšší prioritu a musí být uskutečněno co nejdříve.

Pojďme si promluvit o komunikaci

Dalším efektem krize je vznik dezinformací. Státem sponzorované kampaně od čínské a ruské vlády již hledají viníka za COVID-19. Příkladem je obviňování americké vlády za vytvoření koronaviru (virus ve skutečnosti pochází ze špinavého tržiště v Číně, kde zvířata žijí v nehygienických podmínkách).

Větší dopad však mají jiné hoaxy, které se snaží lidi přimět ke kliknutí na pochybné stránky nebo ke stažení škodlivého softwaru. Existuje nespočet emailů, které slibují lék nebo úlevu na daních. Jiné se zase tváří jako zprávy od WHO nebo jiných zdravotnických organizací a žádají o příspěvky.

Je potřeba všechny průběžně upozorňovat na lži a možná rizika těchto phishingových útoků. Největší chybou pro vzdálenou práci je, když nedojde k vytvoření formální dohody s pracovníky z domova. Jedná se o jedinou věc, která chrání společnost před chybou ze strany zaměstnance.

Musí to pokrýt tyto oblasti: způsobilost, podmínky pro zrušení dohody, seznam nástrojů pro komunikaci, pracovní čas, nemocenskou, bezpečnost, postupy pro udržení soukromí a důvěrnosti, odpovědnost za zranění či poškození vybavení, postup pro technickou podporu, kontakt na vedení, povolené výdaje a seznam dalších pravidel a legálních záruk a požadavků na dodržení předpisů.

Komunikace by měla probíhat v souladu s připravenými pravidly. K dispozici by měly být i aktuální informace ohledně pracovní situace a dění ve světě.

Pokud si z tohoto článku něco vezmete, mělo by to být: „Rychlost je všechno“. Jednejte okamžitě, jednejte s velením a hodně komunikujte. Ujistěte se, že jsou všechna pravidla bezchybná a obsáhlá.

Z dlouhodobého hlediska budou veřejnost, vláda, ekonomika a hlavně vy osobně téměř určitě v pořádku. Přežití vaší firmy však záleží na tom, jak se vy a vaši kolegové v následujících dnech a týdnech zachováte.