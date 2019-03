Je Světový den zálohování

Minulý rok ukázal, že poptávka zákazníků po permanentně snadno dostupných službách je v podstatě nekonečná. Pokud tato očekávání nejsou splněna, může to mít negativní dopad na pověst firmy a její úspěšnost. Zavedení GDPR navíc zvýšilo povědomí spotřebitelů o shromažďování dat, způsobu jejich využití i o tom, jaká nová práva z toho pro ně plynou.

Spotřebitelé nyní lépe chápou hodnotu, kterou mají jejich data, mají větší kontrolu nad tím, co se s nimi děje, a co je nejdůležitější, mají vyšší očekávání ohledně míry ochrany dat, jejich odpovědné správy a inteligentního využívání ze strany podniků.

„Světový den zálohování je příležitostí zamyslet se nad významem zálohování a replikací dat pro podniky v digitální ekonomice. Data se v moderní době podobají veřejným službám, jako je tekoucí voda nebo elektřina, a podniky se spoléhají na to, že budou k dispozici 24/7 a 365 dní v roce,” komentuje Martin Štětka, regionální ředitel pro oblast CEE ve společnosti Veeam Software, a popisuje aktuální požadavky na inteligentní správu dat.

Koncept zálohování jde paradoxně proti samotnému způsobu fungování podniků, které mají jasnou vizi a strategii. Někteří manažeři tvrdí, že mít plán B znamená, že plán A nebude fungovat. Existuje však typ zálohování, který je téměř všeobecně považován za nutnost. Ukládání souborů a aplikací, zálohování a replikace jsou napříč obory považovány za dané. V praxi se však někdy význam zálohování přehlíží, což je chyba, které by se měl každý podnik vyvarovat.

Ať už je to kvůli výpadkům způsobeným selháním hardwaru, kybernetickému útoku nebo chybou uživatele, vždy potřebujete plán B, který zajistí dostupnost dat a s tím i kontinuitu podnikání. Když dojde k havárii, jsou IT oddělení pod tlakem, aby co nejvíce omezily negativní dopad na zaměstnance a zákazníky, přičemž by to mělo být spíše nepřetržité úsilí než práce prováděná jednou za čas. Světový den zálohování je tak příležitostí pro podniky si připomenout, jak důležité je chránit data a mít přitom plán obnovy po havárii.

Podle statistik společnosti Market Research Future se předpokládá, že trh cloudového zálohování dosáhne do roku 2023 hodnoty 5,6 miliardy dolarů, což je nárůst o 21 % CAGR (složená roční míra růstu) za pětileté období.

Vzhledem k explozi globálního trhu v oblasti cloud computingu, který by měl do roku 2023 vzrůst na 623,3 miliardy dolarů při CAGR ve výši 18 % za pětileté období, není tento nárůst cloudového zálohování nijak překvapující. Stále je však povzbudivé vidět, že podniky jasně plánují investovat do zálohování a replikace a berou dostupnost dat vážně.