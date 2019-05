Kauza Huawei může změnit celý svět smartphonů

Primárně jde o nepřímý důsledek politických bojů mezi administrativou Donalda Trumpa a čínskou vládou. Trump před několika dny podepsal nařízení, které americkým společnostem zakazuje používat telekomunikační produkty vyráběné společnostmi, které představují riziko národní bezpečnosti.

Ač předmětem nařízení nebylo mířeno přímo na Huawei, americká obdoba ministerstva obchodu v té samé době přidala Huawei na tzv. Entity List: Seznam nebezpečných firem pro národní zájmy.

Huawei tak USA efektivně odstřihly od přístupu na americký trh, ale nejen to: pro firmy z USA je nesmírně obtížné vůbec s Huawei obchodovat, protože by potřebovaly přímý souhlas Spojených států – který by pravděpodobně nedostaly.

Což vysvětluje rychlé rozhodnutí Googlu. Společnost ujistila, že alespoň 90 dní budou zákazníci Huawei stále dostávat aktualizace systému Android. Pak? Těžko říct.

Výsledná změna nemusí ovlivnit jen Huawei, ale i Google, Android a celý trh se smartphony. Ukáže se totiž, zda mohou prodejci fungovat s vlastním operačním systémem a vlastním obchodem s aplikacemi. Huawei na to pozici má: dokáže to?

Hodně možností, málo odpovědí

Pokud Google odebere Huawei licenci na Android (což je velmi pravděpodobné), zůstane čínská firma bez možnosti ho oficiálně užívat. Bude stále moci postavit vlastní operační systém na základním jádře, protože to je open source; za Play Store a balíček aplikací typu YouTube, Gmail nebo Mapy si však Google firmám účtuje – tedy, v Evropě.

Tvrdé důsledky to tak bude mít primárně v evropských zemích, což je pro Huawei problematické, právě zde udělal takříkajíc „díru do světa“. Huawei má efektivně tři možnosti:

Nechat si framework EMUI a odstranit veškeré stopy po Googlu

Spojit síly s výrobci aplikačních obchodů třetí strany typu Aptoide

Postavit kompletně nový OS nezávislý na Androidu

Žádné lehké volby, ale všechny reálné. Huawei vyrábí desítky smartphonů, a i jejich design ovlivní, k jaké volbě se nakonec Huawei přikloní. Pokud se firmě však zadaří, tak její velikost může dát za vznik první reálné konkurenci Googlu.

Mimochodem, možnosti licencování mrtvých či polomrtvých operačních systémů typu Windows Mobile nebo BlackBerry OS také nepřipadají v úvahu, neboť jsou rovněž americké a nejsou open source. Možný není ani Fire OS od Mozilly, který zase silně staví na Androidu.

EMUI jako služba?

Aby zůstala nadstavba Androida EMUI OS funkční, bude muset Huawei vyvinout vlastní aplikační obchod nebo se spojit s existujícími službami. Začínat od začátku by bylo (nebo bude) pro Huawei těžké: jako uživatelé jsme už hodně závislí na službách třetích stran, na které jsme zvyklí z Androida i iOS.

Nejpravděpodobnější ale je, že to Huawei zkusí sám. Má zkušenosti, a jeho Lite GT z chytrých hodinek není špatný systém; je navíc pravděpodobné, že se inženýři firmy na tuto alternativu připravovali delší dobu, což i společnost naznačila.

Možností je také vytvoření Androida bez služeb Googlu. Možné to je, viz Kindle Fire od Amazonu, ale nikoliv jednoduché: avšak mohlo by to trochu roztřást ospalý mobilní svět.

Válka, kterou nejde vyhrát

Huawei není žádná malá firma, která po opuštění Googlem zkrachuje. Huawei je druhý největší prodejce, který raketově stoupl; a jeho uživatelé si mohou postupně začít zjišťovat, že pro ně vlastně nejsou služby Googlu až tak důležité.

Těžko říct, jak vše dopadne, ale jak pro Huawei, tak Google, půjde o revoluční období: ani jedné z firem se nemusí vyplatit, ale profitovat z ní může jedině Huawei.