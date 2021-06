Konference HPE Discover Edge-to-Cloud: Naskočte na vlnu digitální transformace

Od 23.6. do 25.6. máte jedinečnou možnost zúčastnit se globální virtuální technologické konference HPE, která vás připraví na další vlnu digitální transformace. Zaregistrujte se ještě dnes.

Zúčastněte se důležité diskuse o tom, co všechno se stalo v důsledku pandemie, o příležitostech a hrozbách, které jsou před námi, a o tom, proč jsou data rozhodující pro přijetí toho, co znamená být účelově řízenou společností. To vše na virtuální konferenci HPE Discover Edge-to-Cloud.

Výhodou letošní konference je skutečnost, že bude na míru šitá účastníkům z evropského regionu. A to nejen obsahem, ale zejména časovou organizací, která bude respektovat naše časové pásmo.

Agenda

Každý registrovaný účastník má možnost postavit si svou zcela individuální agendu celé třídenní konference, tak aby vyhovovala jeho zájmům.

První den

K tomu nejlepšímu bude samozřejmě patřit úvodní přednáška prezidenta a generálního ředitele HPE Antonia Neriho, který představí firemní technologické novinky. Svým vystoupením jej doprovodí např. i sedminásobný mistr světa Formule 1 Lewis Hamilton.

Druhý den

Bude patřit inovacím nutným pro budoucnost zaměřenou na data. Klíčem k digitální transformaci je totiž potřeba naplno využit hodnotu dat. Bez ohledu na to, kde se na své "cestě" nacházíte, je pro vás tím nejdůležitějším chytrá datová strategie. Více o tom bude mluvit technologický ředitel pro umělou inteligenci HPE Eng Lim Goh a panel oborových lídrů. Můžete zde získat jedinečné postřehy a poznatky o zásadních strategiích, obchodních modelech a platformách, které jsou dnes v moderním podniku zapotřebí.

Ve virtuálním prostoru můžete strávit nějaký čas s vedoucími pracovníky společnosti HPE. Prohlédnout si možnosti technologií a služeb jako HPE GreenLake, HPE Financial Services, Storage, High-Performance Computing, Compute, Ezmeral, Intelligent Edge, HPE Pointnext, Security a Office of the CTO.

Třetí den

Se ponese ve znamení netradičních způsobů, jak využít sílu dat. Udržitelná a prosperující budoucnost firmy se totiž neobejde bez posouvání hranic. Rozdíl ve schopnostech se zvětšuje s explozí dat, postupným zlepšováním technologií a rostoucím významem umělé inteligence. S laboratořemi Hewlett Packard Labs a kanceláří technického ředitele společnosti HPE se vydáte mezi technologie, které řeší nejnáročnější datové výzvy na světě.

Během všech tří dnů se můžete zúčastnit nejrůznějších specializovaných úzce zaměřených technických přednášek, živých technických ukázek, případně můžete absolvovat některé vybrané školení a certifikaci.