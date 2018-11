Konference VMware vForum 2018 řešila bezpečnost i dopravní pokuty

IDG Czech Republic uspořádalo pro VMware konferenci vForum 2018, kde firma a její partneři promluvili o technologiích a o budoucnosti.

Mezi řadu zajímavých hostů patřila především Eliška Jirovská, Country manažerka pro ČR a SR, generální ředitel Dell EMC v České republice Jiří Kysela nebo také Lukáš Kvapil, jezdec Rallye Dakar. Hodně se mluvilo o data centrech a možná trochu překvapivě také o automobilech: ty jsou totiž pro IT firmy stále důležitějšími. Stejně jako hovoříme o softwarově definovaných data centrech, můžeme prý dle Číže mluvit o softwarově definovaných automobilech.

Prim však hrála bezpečnost. VMware je nejznámější jakožto výrobce virtualizačního softwaru, mluvilo se proto například o mikrosegmentaci v oblasti síťové platformy NSX. VMware zde nabízí zajímavé srovnání mikrosegmentaci u data centra s hotelem: „Data centrum je v podstatě jako velký hotel. V jednom ubytováváte hosty, v tom druhém aplikace. V hotelu máte recepci, u data centra perimetrový firewall,“ popisuje Číž.

„Máte možnost projít recepcí a tím se do hotelu dostanete. Stejně tak je to u data centra. A tady je důležitá mikrosegmentace: pokud si nevynutíte zabezpečení u recepce, zajistíte ji u samotných pokojů,“ vysvětluje dále hlavní princip mikrosegmentace. Ta spočívá právě v nasazení bezpečnostních opatření i na jednotlivé virtuální stroje, nejen na ochranu serveru samotného. Tím se zajišťuje zvýšená bezpečnost přednášených dat.

Práce už není závislá na místě

Mluvilo se však i o tématech nečekaných: na přetřes se dostala kupříkladu slavná Rallye Dakar a související digitální nomádství. Promluvil o něm Michal Minařík, Senior System Engineer pro End User Computing ve WMware pro východní Evropu.

„Pracuji z různých zařízení: je to telefon, je to iPad, je to počítač, podle toho, jak se ve dni posouvám. Pracuji také z různých míst, a to je v podstatě digitální nomádství,“ vysvětlil Minařík a popsal tím jeden z populárních trendů v pracovním životě nejmladší generace zaměstnanců v technologiích.

„Rád říkám, že práce už dnes není místo,“ dodává. Odkázal se také na studii VMware, podle které dvě třetiny zaměstnanců pracují i po pracovní době a mimo svou běžnou pracovní době.

O technologiích VMware nasazených v praxi promluvil kupříkladu také Luděk Chaloupka, vedoucí útvaru informačních a komunikačních technologií Městské policie Praha. Ta od VMware používá správu virtuálních počítačů.

„Jsme takto schopní být flexibilní a mobilní,“ uvedl a ukázal zařízení na zaznamenávání dopravních pokut, které mají pražští strážníci u sebe, které virtualizační technologie VMware využívá.

Hyperkonvergovaná infrastruktura je tu!

Chybět nesměla diskuze o modernizaci datových center a o integraci cloudu, klíčové oblasti trhu. O té diskutovali Karel Rudišar, Senior Systém Engineer pro oblast automatizace a cloudu ve VMware pro východní Evropu a Jaroslav Vašek, Advisory Systems Engineer v Dell EMC Česká republika.

„Snažíme se řešit nejen generační obměnu data center, jako je výměna serverů a souvisejících komponentů, ale rovněž se pokoušíme zavést určitou míru unifikace, automatizace a jednoduchosti nasazení,“ říká na úvod Rudišar. Právě zjednodušení je dle něj klíčové.

„Zjistili jsme, že spousta zákazníků, kteří dlouhodobě fungují na platformě VMwaru, řeší někdy poměrně komplikované věci, třeba co se týče infrastruktury,“ popsal.

Odpovědí podle něž může být hyperkonvergovaná infrastruktura. To je princip, který skrze softwarovou vrstvu umožňuje zkombinovat funkce serverů, úložišť a síťových funkcí – spoléhá mimo jiné na modulární hardwarové systémy.

Trendem má být také zvyšující se míra kontroly nad jednotlivými částmi data center, a to z hlediska softwarového i hardwarového.

VMware v průběhu konference kladl důraz především na své partnery.

„Bez nich se neobejdeme,“ zdůraznil Vratislav Břenek, Channel Manager pro ČR a SR. Firma má podle něj produkty, řešení i vizi; k zákazníkům však vše toto potřebují dostat v co nejlepší podobě a právě k tomu firmě slouží její partneři. „I do budoucna počítáme s klíčovou rolí celého partnerského kanálu,“ dodal.

Dvě hodiny trvající konference vForum 2018 je dostupná ze záznamu (viz vložené video výše), díky tomu se můžete podívat na detailní diskuzi o virtualizačních technologiích v podání VMware i vy.