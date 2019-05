Konica Minolta si Česko pochvaluje, roste obrat i zisk

V minulém roce se Konica Minolta stala dodavatelem kamerových systémů a na českém trhu byla konečně uvedena platforma Workplace Hub, a to v prvním regionu na světě; byť její představení proběhlo už v první polovině roku 2017.

Firma zde také úspěšně otestovala své nové chytré brýle AIRe Lens u firem jako Siemens, Honeywell nebo českého AZ KLIMA, které spadá pod ČEZ ESCO.

V roce 2019 chce především pokračovat v investicích, po začlenění původního Webcomu (Dnes Konica Minolta IT Solutions Czech) hodlá rozšířit portfolio o firmy z oblasti bezpečnostních videosystémů nebo pokročilého zpracování videa.

Největší podíl na růstu tržeb měla oblast IT služeb, která meziročně poskočila o 11 % na 883 milioinů korun a je tak zodpovědná už za 37 % celkového obratu Konica Minolta v České republice. To potvrdil i Pavel Čurda, generální ředitel Konica Minolta Business Solutions Czech: „Posilujeme roli Konica Minolta jako servisního integrátora a partnera v oblasti IT služeb a poradenství. I proto hledáme další investiční příležitost s cílem rozšíření našeho produktového portfolia.“

V ČR se japonské společnosti daří i v porovnání s dalšími pobočkami v oblasti střední a východní Evropy – tržby na českém trhu jsou druhé nejvyšší a pokud vezmeme v úvahu pouze IT služby, pak dokonce úplně největší v celém regionu. Konica Minolta působí ve 23 zemích střední a východní Evropy, jde tedy o velmi slušný výsledek.

Firmě se dařilo i v při realizace zakázek u velkých klientů, nové smlouva uzavřela s Erste Group, Husquarnou, Travel Service, Českým Aeroholdingem, Cermatem nebo Czech News Center. Primárně šlo o digitalizaci dokumentů nebo implementaci softwarových a tiskových řešení včetně servisu.

I nadále si Konica Minolta zachovává dominanci na trhu černobílých produkčních strojů – zde vede se 66,7 %, u barevných jde o 60 %. Co se týče černobílých multifunkčních tiskáren formátu A3, má Konica Minolta podíl 31,6 %, a u barevných plus černobílých ve formátu A4 pak 14,4 %.