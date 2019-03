Koupili byste si počítač na operativní leasing? Má to být výhodné

„Digitální doba, ve které žijeme, si žádá stále vyšší investice do informačních a komunikačních technologií (ICT) a softwaru. A firmy, pokud chtějí být konkurenceschopné, musí reagovat na poměrně rychlé zastarávání pořízených strojů, vyšší nároky na datovou bezpečnost, výkonnost, kompatibilitu či rychlost připojení,“ poukazuje na nástrahy dnešní doby Vlastimil Nešetřil, člen představenstva společnosti JT Leasing a dodává: „Jen za posledních 25 let se u nás investice do softwaru téměř zdesetinásobily a v případě hardwaru (HW) pak více než zečtyřnásobily. A to i přes to, že průměrná pořizovací cena HW klesá. Objem investic do ICT v roce 2017 činil celá 4 % domácího HDP a poroste i nadále a tlak na smysluplné financování a snížení firemních nákladů bude ze strany majitelů firem sílit.“

Operativní leasing je podle výzkumu pro J&T Leasing jednoznačně záležitostí průmyslových firem, které jej umí využít nejen pro financování firemních flotil. Celá čtvrtina průmyslových firem si pronajímá tiskárny a pětina využívá operativní leasing k financování koncového HW. Nejméně progresivním sektorem z hlediska využívání operativního leasingu jsou služby – je zde využíván jen ze třetiny případů a pouze pro financování firemních vozů.

O jeho dalším využití není v oblasti služeb ani řeč. Ve veřejném sektoru je pak využíván v menší míře pro financování vozidel i firemního tisku.

Důvod rozdílů ve využívání operativního leasingu napříč odvětvími podnikání je prozaický. Průmyslové společnosti vyrábějí, a jsou proto závislé na technologii a výrobních zařízeních.

Úvěrové či leasingové financování běžně využívají k pořízení nákladných výrobních strojů či specializovaných zařízení, díky kterým tvoří zisk. Využití tohoto typu leasingu k profinancování i jiných, než výrobních CAPEXů jim tak přijde v porovnání s jinými obory zcela přirozené.

Zajímavý pohled na využití operativního leasingu pro financování vozů, tiskáren a koncového HW přináší také velikost firmy. Skutečnou hranicí, kdy se firma začne operativním leasingem zabývat, je 50 zaměstnanců. Pro menší firmy není operativní leasing zajímavý.

Z dotazů respondentů vyplývá, že každá společnost využívající operativní leasing koncového hardwaru zaznamenala přínos spočívající jak v profesionálním managementu hardwaru, tak ve finančních úsporách. Hlavním benefitem, který respondenti uvádí, jsou úspory nákladů souvisejících se životním cyklem zařízení (64 %). A důvod je nasnadě. Vývoj ICT technologií je překotný. Hardware je kontinuálně zlepšován nebo nahrazován lepšími a výkonnější zařízeními.

Starší technologie jsou zároveň méně odolné proti novým bezpečnostním rizikům. Více než třetina firem zdůrazňuje zlepšení cash flow a možnost využít firemní finance pro jiné investice. Díky pronájmu může totiž společnost využít kapitál pro klíčové podnikatelské aktivity a pro jejich rozvoj namísto jeho utápění v pořizování výpočetní techniky. Náklady je pak možné rozprostřít do několika let a získat tím prostor pro vlastní expanzi.

Hlavní bariérou pro využívání operativního leasingu koncového hardwaru, kterou sdílí hned 62 % respondentů, je mylná hypotéza, že se jedná o finančně nevýhodné řešení. Přitom celkové náklady na operativní leasing jsou při 3 i 4letém životním cyklu koncového HW podstatně nižší než při financování úvěrem nebo hotovostí.

„Řada společností si neuvědomuje, že nákup za vlastní prostředky přináší zbytečné vázání kapitálu firmy, který lze efektivněji využít. Při nákupu koncového hardwaru do majetku je pak k nákladům třeba také započítat náklady související s řízením použitého HW (skladování, mazání dat, odprodej nebo likvidace), které jsou v případě využití operativního leasingu výrazně nižší, neboť je na sebe bere leasingová společnost,“ tvrdí Vlastimil Nešetřil.