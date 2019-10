Na českém trhu chybí až 20 000 IT specialistů

Poptávka po IT specialistech neustále roste. Podle údajů akademické soutěže IT SPY, která každoročně hodnotí nejlepší diplomové práce z IT fakult v České republice a na Slovensku, jich letos na trhu práce akutně chybí až 20 000, což je o 5 % více než v loňském roce.

Český trh by však dokázal takřka okamžitě uživit až 115 000 IT specialistů.

Spolupráce mezi vysokými školami a soukromým sektorem je tak jednou z možností, jak zaměstnavatelé mohou odhalit potenciál studentů a začít s nimi spolupracovat už během studia.

Za vzorový příklad je možné uvést například automotive segment, tedy jedno z nejdůležitějších odvětví pro českou ekonomiku. I zde chybí několik tisíc specialistů, firmám se je však daří vychovávat pomocí společných projektů.

Čeští a slovenští studenti IT oborů patří svými znalostmi a celkovým rozhledem mezi světovou špičku.

Ve svých diplomových projektech se často orientují na oblasti jako automatizace, robotizace či strojové učení, které se prolínají napříč mnoha průmyslovými odvětvími a jsou klíčové pro další rozvoj Česka a jeho přerod z „montovny“ na průmyslovou digitální velmoc.

Studentů technických oborů je však stále nedostatek, což potvrzuje i docent Jaroslav Zendulka působící na VUT v Brně: „Problémem je nejen nedostatek studentů technických oborů, a s tím související nenaplněná poptávka na trhu práce, ale také jejich kvalita. Jako jedno z možných řešení se nabízí například popularizace IT vzdělávání ze strany státu již na nižších stupních a větší důraz na digitalizaci ekonomiky, která je nevyhnutelná.“

IT pracovníci již dnes chybí v podstatě všem odvětvím české ekonomiky včetně státní správy a brzdí její růst. Společnosti, které již nyní pociťují akutní nedostatek odborníků, proto navazují úzkou spolupráci s vysokými školami a zavádí vlastní absolventské programy.

Studenti díky tomu mohou už během studia pracovat na reálných projektech a propojit s nimi i svou diplomovou práci. „Spolupráce s akademickým sektorem se nám osvědčila, protože tak můžeme odhalit zajímavé nápady s potenciálem a pomoci jim s testováním či uvedením do praxe. Absolventy navíc dále vzděláváme v rámci našich interních programů,“ doplňuje Gabor Iffland, ředitel komunikace společnosti Valeo.

Ta patří k předním společnostem, které transformují světový automobilový průmysl, a v Česku má vlastní vývojové centrum. Sama si přímo na českých školách vychovala stovky studentů, kteří se podíleli na vývoji celé řady nových funkcí pro moderní automobily.

Rozvoj potenciálu studentů vidí jako klíčový i Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, jednoho z největších českých softwarehousů: „Studenti svůj nápad často neumí správně prodat, prezentovat jeho možné dopady, nejsou naučeni vnímat ho v kontextu. I proto v soutěži klademe důraz i na prezentační dovednosti, které tvoří velkou část úspěchu každého projektu, nejen diplomové práce.“

Právě vlastní absolventské programy se pro společnosti stávají způsobem, jak situaci alespoň částečně řešit. Nedostatek nových studentů však ani ony bez podpory státu změnit nedokážou.