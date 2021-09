Na konferenci Podnikové IT nástroje a řešení pro hybridní práci se můžete registrovat zdarma

Budování bezpečnostní infrastruktury, Smart Office, právní aspekty hybridních forem práce, optimalizační řešení, nejen to jsou témata konference Podnikové IT nástroje.

Pod taktovkou pandemie se z vynucené práce na dálku většina organizací už nevrátila zpět ke každodennímu docházení do kanceláří. A nemějme iluze, změny na trhu i ve způsobu práce budou pokračovat i nadále a vyvíjet čím dál větší tlak na IT. Hybridní model práce tak dále akceleruje trendy, které se objevily ve druhé polovině loňského roku: přechod na cloudový software, virtuální řešení a automatizace, a to vše doplněné o analytiku pro měření efektivity těchto řešení.

Konference Podnikové IT nástroje a řešení pro hybridní práci si klade za cíl zmapovat tyto trendy a poradit vám, jak je zvládnout a zavést i ve vaší firmě. Akce proběhne 22. září online a je určena nejen pro všechny IT specialisty a manažery. Registrovat se můžete ZDARMA.

Ochutnávka z programu:

Komplexní rezervační systém pro Smart Office ušetří náklady

Roman Ledvoruch ze společnosti UNICORN představí komplexní rezervační systém, který podporuje chytrou kancelář i v hybridním systému práce. Aplikace vám ze sesbíraných dat pomůže přinést optimalizační opatření, která přinášejí provozní úspory.

Budování bezpečné IT infrastruktury nejen v prostředí ZERO TRUST

Rychle se rozšiřující využívání cloudu a masivní nárůst práce z domova boří hranice mezi perimetrem interní sítě a internetu, přináší nové výzvy a změnu myšlení při budování systémů pro snadný přístup uživatelů k aplikacím a službám. Technologický konzultant Michal Stejskal z NEWPS.CZ představí řešení DRAM, základní stavební kámen pro vybudování IT infrastruktury s bezpečným přístupem.

Mějte komunikaci pod kontrolou, automatizujte a reportujte

Cílem přednášky Vladimíra Uhera ze společnostiDaktela je ukázat, jak je možné díky sofistikovaným systémům spravovat v jedné webové aplikaci přehledně a jednoduše více komunikačních kanálů. Ukáže možnosti automatizace, která šetří náklady na lidské zdroje a urychluje odbavování požadavků zákazníků, využití chatbotů, voicebotů apod. A to, zda efektivně řešíte vaši komunikaci, jednoduše zjistíte ve statistikách a reportech.

Právní aspekty hybridních forem práce

Cílem přednášky advokátky Jany Pattynové z PIERSTONE je přiblížit účastníkům konkrétní výzvy a úskalí, které s sebou přinášejí cloudové technologie a nasazování nástrojů v oblasti řízení lidských zdrojů, rozdělování pracovních úkolů a dohledu nad výkonem práce. Zaměří se na ochranu soukromí, pravidla kybernetické bezpečnosti a další pracovněprávními aspekty věci.

Úkolování a kontrola lidí v hybridním režimu práce

Jak zvládnout lidi v hybridním režimu práce? Jak rozdávat úkoly, jak si udržet kontrolu nad zatížením podřízených, jak jim dát zpětnou vazbu, jak je ocenit a co dělat, když nepracují, jak by měli? To vám přehledně, systematicky a na základě zkušeností nejen z pandemie ukáže Vojtěch Bednář ze společnosti Firemní sociolog.

Nastavení mysli lídrů v hybridním prostředí

Jak by měl lídr týmu a organizace smýšlet o práci v hybridním prostředí, na jaké možné nevědomé předsudky může narazit a jak se jim vyvarovat? Jaké nové kompetence potřebujeme rozvinout, abychom uspěli v nových podmínkách na trhu? O to se s vámi podělí Cristina Violeta Muntean z Media Education CEE.

Pojďte se s námi posunout dál, přihlaste se na konferenci Podnikové IT nástroje a řešení pro hybridní práci. Program akce si můžete prohlédnout na stránkách TUESDAY.cz a pak se pohodlně zdarma zaregistrovat. Sejdeme se online v 9 hodin.

Zlatým partnerem konference je UNICORN, stříbrnými partnery jsou společnosti Daktela a NEWPS MARKETING. Organizátory akce jsou odborné weby CIO Business World, Computerworld, Lupa.cz a Podnikatel.cz.