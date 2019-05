Nejvíce táhnou IT bezpečnost a zpracování firemních dat

Co konference letos nabídla?

Jako každoročně to bylo široké spektrum témat – od představení žhavých novinek z dílny Microsoftu přes specificky zaměřené přednášky určené pro programátory, datové odborníky nebo správce aplikací a systémů až po exkurz do hackingu a IT bezpečnosti nebo prezentace zaměřené na projektový management, vedení lidí a komunikaci. Novinkou letošního ročníku byl právě větší akcent na IT bezpečnost, na kterou se dosud zaměřovala především naše podzimní konference HackerFest, a také zařazení témat pro IT manažery.

Proč se od čistě odborných IT témat posunujete k „měkčím“ dovednostem?

To se nedá říct, že bychom se od odborných IT témat někam posunovali. Jenom reagujeme na změny, které tato oblast prodělává. Dobrou IT infrastrukturu potřebují téměř všechny firmy bez ohledu na to, v jaké oblasti podnikají, a tak se rozšiřuje i okruh témat, které se přímo či nepřímo ajťáků dotýkají. Roste potřeba účelně komunikovat, a to nejen s vedením firmy, ale i s ostatními odděleními. Navíc v globalizované ekonomice je čas klíčovou veličinou. Roste proto význam projektového managementu a metodik projektového řízení, které byly vytvořeny proto, aby se zabránilo časovým ztrátám a věci se hnuly kupředu. Díky efektivní komunikaci, jasnému rozdělení povinností a efektivní spolupráci se daří rychle dosáhnout kýžených výsledků – ale to neplatí jen v IT prostředí.

Jaká témata letos nejvíce zaujala?

I když tato konference není primárně určená pro ty, kteří se starají o IT bezpečnost, skvělou odezvu měla přednáška zaměřená na základy hackingu; druhým z top témat byly největší problémy internetu věcí, takže opět bezpečnost. Již tradičně především programátory a administrátory zaujalo shrnutí a zhodnocení těch nejčerstvějších novinek platformy Microsoft. TechEd-DevCon totiž následoval hned po celosvětově největší události MS světa – konferenci Build. Zde byly kromě jiného představeny novinky, které vývojářům umožní vyvíjet inteligentní aplikace na platformě Microsoft 365, nová řada Azure AI technologií, jejichž cílem je pomoct vývojářům a datovým vědcům využít umělou inteligenci, novinky SQL Serveru a řada dalších technologií a nástrojů. V neposlední řadě upoutaly pozornost přednášky zaměřené na sociomapování nebo na to, jak docílit lepšího dorozumění mezi technicky uvažujícími IT profesionály a „zbytkem světa“.