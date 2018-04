Netrpíte náhodou technostresem?

Příčinou technostresu je příliš časté užívání technologií a zejména připojení k internetu, ze kterého časem nabydete nutkavého pocitu, že potřebujete být stále na příjmu. Je to v podstatě propojeno s jistou závislostí. Takto vystresovaný člověk pak žije v podvědomém nebo i vědomém strachu, co by se mohlo stát, kdyby mu unikla důležitá zpráva nebo email, jde zkrátka o neustálý tlak.

Technostres se pochopitelně objevuje nejčastěji u osob, které pracují s počítačem a tráví u něj celé dny, ale může jím trpět v podstatě kdokoliv. Projevuje se úzkostí či depresemi, které přicházejí zejména při kontaktu s technologiemi. Lidé trpící technostresem cítí nadměrnou únavu, nedokáží se soustředit a pouhé zapnutí počítače po příchodu do práce v nich vyvolá pocit vyčerpání. K tomu se většinou přidávají bolesti hlavy, nespavost nebo poruchy paměti.

Pracovní den se pak stává méně a méně produktivním. Zaměstnanec není schopen se práci věnovat a má neustále potřebu kontrolovat všechna komunikační média. Když jeho pracovní doba skončí, má pocit, že je přepracovaný, přitom jeho pracovní výkon klesá. Je prokázáno, že v průběhu posledních let se zvyšuje čas strávený digitální komunikací a obecně se snižuje produktivita. Důsledkem technostresu je také snížení spokojenosti s prací, loajality k zaměstnavateli a celkové životní štěstí.

Jak takovému stresu předcházet? Základem je striktně oddělovat čas trávený u počítače, či telefonu a čas, kdy s technologiemi nepřicházíte do styku vůbec. Ideální je začít třeba tím, že u sebe nebudete mít telefon a počítač v místnosti, kde spíte. Skvělým náběhem k technostresu je spát s telefonem na nočním stolku a ihned po probuzení kontrolovat, co je nového na sociálních sítích.

Dále velmi pomáhá pravidelný pobyt v přírodě, o víkendu zapomenout na práci, všechnu elektroniku nechat doma a vyrazit někam na túru, za sportem, každý podle svého gusta.

Proti technostresu se snaží bojovat také firmy, protože výrazně snižuje produktivitu jejich zaměstnanců. Mnoho firem aktivně u svých zaměstnanců zjišťuje, do jaké míry jsou spokojeni s využitím technologií, kde vidí potíže a co jim brání se plně soustředit na práci.

Začátkem roku 2018 se tímto tématem zabývala společnost Microsoft, která z průzkumu o 20 tisících respondentech napříč firmami potvrdila, že neustálé příchozí emaily a notifikace opravdu výrazně zhoršují soustředěnost zaměstnanců. Tento problém se pak dá řešit například tak, že se ve firmě plošně určí časový úsek, kdy se vyřizují a rozesílají emaily.

Firmy v boji s technostresem také mohou pořádat různá školení na toto téma, kde jsou zaměstnanci informování o tom, jak se těmto problémům vyhnout. Jedním z efektivních řešení je pořádat firemní tembuildingy v přírodě a dopřávat zaměstnancům relax.

V některých firmách vyhrazují speciální prostory pro odpočinek, kde mohou zaměstnanci trávit přestávky bez technologií. Preferovaná je osobní komunikace před tou elektronickou.

V neposlední řadě by měl zaměstnavatel, pokud je to jen trochu možné, respektovat osobní čas svého zaměstnance a nevyžadovat od něj komunikaci mimo pracovní dobu.

Autor je spoluzakladatelem jobportálu Jobstack.it