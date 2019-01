Nový projekt vydavatelství IDG – AI World

Začít s novým mediálním projektem není nikdy moc snadné, ani levné. Ale nová doba si žádá nové přístupy, a proto i my v IDG jsme se rozhodli ode dneška spustit nový projekt. Tentokrát bude zaměřený čistě na dění kolem umělé inteligence.

Myslíme si, budoucnost se totiž bude točit kolem AI a chceme být u toho. Zároveň nechceme zahlcovat naše současné tituly přespřílišným psaním o umělé inteligenci, chceme jim nechat dost prostoru pro informační a komunikační technologie.

Dnes jsme spustili zpravodajský server AI World, který poběží na doméně www.aiworld.cz. Zpočátku tam najdete spoustu textů, které jsme o tomto zajímavém tématu vydali v minulosti. Hned od začátku ledna se tam však začnou objevovat i novinky z tohoto nového oboru.

Kromě překladů textů z naší mateřské zpravodajské sítě IDG News Services najdete na webu i řadu originálních článků vytvořených odborníky na umělou inteligenci přímo pro náš AI World.

A aby toho nebylo málo, počítáme také s tištěných speciálem AI World, který by měl vycházet čtyřikrát do roka. První číslo vyjde v dubnu. Pokud máte zájem přispět (nejen) do našeho nového projektu zajímavým textem nebo se v něm zviditelnit formou komerční spolupráce, ozvěte se nám, budeme rádi.