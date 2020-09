Nvidia vyhlíží věk umělé inteligence a kupuje ARM

Společnost Nvidia koupí za 40 miliard dolarů britského výrobce procesorů ARM. Očekává se, že tak výrazně rozšíří své portfolio, ačkoliv akvizice nejspíš neujde pozornosti antimonopolního úřadu. Softbank, mateřská společnost ARM, obdrží 21,5 miliard v akciích Nvidie, 12 miliard v penězích, dále pak 1,5 miliardy obdrží na kompenzacích zaměstnanci společnosti. Dalších 5 miliard může Nvidia vyplatit, jestliže se ARM podaří splnit vytyčené finanční cíle – dohromady 40 miliard dolarů, v přepočtu skoro 900 miliard korun neboli svého druhu největší akvizice historie. Vedení všech tří společností už ji posvětilo, vyjádřit se k ní však musí taky úřady Číny, Velké Británie, USA a Evropské unie.

Co si od nákupu Nvidia slibuje, vysvětluje zakladatel a CEO společnosti Jensen Huang: „Umělá inteligence je tou nejmocnější technologií dneška, která změnila způsob, jakým pracujeme s počítačem. Do tří let miliony počítačů s umělou inteligencí vytvoří nový internet věcí tisíckrát větší než dnešní internet lidí. Naším spojením vznikne společnost dokonale připravená na tento věk umělé inteligence.“

Nvidia, která navzdory obecnému vnímání sama sebe vidí víc jako společnost zaměřenou právě na umělou inteligenci spíš než na grafické procesory, věří, že přechod k éře ovládané umělou inteligencí urychlí a že procesory od ARM budou řídit data proudící mezi chytrými zařízeními.

Miliardová transakce je spojením dvou společností, které ve svých oborech patří k lídrům. Nvidia na poli grafických procesorů, ARM zase coby výrobce čipů, které dnes najdeme prakticky v každém telefonu. Ve druhém čtvrtletí letošního roku čipy Nvidie poháněly 80 % všech grafických karet pro PC, ARM své produkty pro změnu licencuje i firmám jako jsou Apple, Samsung nebo Qualcomm, které na nich vyvíjejí vlastní modely.

Na základě licencování tak ARM pustilo na trh už 180 miliard čipů. A na rozdíl od Nvidie, která má sice dominanci, ale zároveň i konkurenci (AMD a Intel), tak je ARM prakticky bezkonkurenční. Jeho akvizicí Nvidia získá dominantní postavení na trhu s chytrými telefony, kvůli čemuž se nejspíš ostatní společnosti ohradí u antimonopolních úřadů. A to i přesto, že Nvidia hodlá pokračovat v licencování ARM produktů ostatním.

„Důsledků si většina lidí všimne až za delší dobu, okamžitý dopad však toto spojení bude mít na strategické uvažování velkých hráčů jako jsou Apple nebo Qualcomm,“ hodnotí Bob O´Donnell, zakladatel analytické společnosti TECHnalysis Research. „I přesto, že Nvidia tvrdí, že ARM zůstane samostatnou jednotkou, v Applu nejspíš začnou intenzivně řešit zamýšlený přechod na ARM procesory.“

Další názor přidává Pat Moorhead ze společnosti Moor Research, podle kterého nejde o nejvýznamnější obchod nejen z hlediska financí, ale i dopadu. „ARM je úspěšný v oblastech, ve kterých Nvidia až takovou roli nehraje, a naopak, takže se jedná o skvělé doplnění.“