Oznámení redakce ohledně Computerworldu 6/2020

Špatná zpráva na začátek, v květnu nenajdete ve svých schránkách ani v oblíbených trafikách nové vydání vašeho oblíbeného Computerworldu, největšího časopisu o informačních technologií pro profesionály v Česku.

Přísné utahování kohoutků marketingových výdajů u našich obchodních partnerů nás donutilo zrušit letošní šesté vydání magazínu.

Dobrá zpráva je, že červnové vydání Computerworldu bude o to větší, neboť půjde vlastně o trojčíslo i na letní prázdniny, abyste si měli o čem počíst. Mimo jiné tam najdete výsledky druhého kola soutěže IT produkt roku 2020, do kterého mimochodem máte stále šanci přihlásit svůj zajímavý produkt nebo službu.

Děkujeme vám za pochopení a zachování přízně!

redakce Computerworldu