Page a Brin, zakladatelé Googlu, opouštějí Alphabet

Zakladatelé Googlu Larry Page a Sergey Brin odstupují z vedoucích manažerských pozic zastřešující společnosti Alphabet. Nadále však zůstanou členy správní rady. Výkonným ředitelem společnosti se tak stává Sundar Pichai, který je rovněž výkonným ředitelem Googlu.

Alphabet vznikla v roce 2015 během restrukturalizace Googlu, který Page s Brinem založili v roce 1998. Mateřská společnost měla aktivity Googlu, který už tou dobou byl technologickým gigantem a expandoval i do dalších sfér podnikání, zprůhlednit.

Dvojice se z Googlu přesunula právě do Alphabetu, kde se chtěla zaměřit právě na tyto nové aktivity, jako je třeba vývoj samořídících automobilů.

Své stažení se do ústraní z manažerských pozic oznámili v úterý, nadále však budou do chodu firmy aktivně zapojeni coby členové správní rady, akcionáři a spoluzakladatelé, byť dle nich nastal čas k „zeštíhlení manažerské struktury firmy“.

„Pokud jsme měli za to, že existuje lepší způsob, jak společnost vést, tak jsme na svých manažerských rolích nikdy nelpěli. A Alphabet ani Google už nepotřebují dva výkonné ředitele a prezidenta k tomu,“ uvádějí ve zprávě, v níž své rozhodnutí zdůvodňují. Dle Page s Brinem také nadešel čas „převzít role hrdých rodičů“, v překladu „poskytovat firmě rady i lásku, nikoliv však do všeho ustavičně kecat“.

Sedmačtyřicetiletý indický rodák Pichai je prý tím nejlepším možným člověkem, který může Google a Alphabet dál vést. Absolvent Stanfordské Univerzity a Univerzity v Pensylvánii ve firmě začal pracovat v roce 2004 a přes produktového manažera se vypracoval až do pozic nejvyšších. Na svou novou roli se prý těší.

„Zakladatelé nám všem dali ohromnou příležitost měnit svět. Díky nim máme svou nekončící misi, pevné hodnoty a ideu spolupráce a rozvoje, díky čemuž se každý den můžeme těšit do práce. Jsou to silné základy, na nichž budeme dál stavět a nemůžu se dočkat toho, co je před námi,“ uvedl Pichai s nástupem do funkce.

Ač byl Pichai už pár let hlavní veřejnou tváří Googlu, odchod Page s Brinem z vedení je tou nejvýraznější změnou v manažerských strukturách firmy od jejího založení. Ovšem přestože se vzdávají manažerských rolí, neznamená to, že by se vzdávali také vlivu na chod firmy.

Nadále jim patří v součtu 51 % podíl ve vedení a i ze svých nových zakladatelských/rodičovských pozic tak budou mít nadále teoreticky možnost jakékoliv Pichaiovo rozhodnutí zvrátit.