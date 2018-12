Poslanci napříč stranami podporují právo občanů na digitální služby

„Tento zákon, na jehož přípravě spolupracovali zákonodárci napříč politickým spektrem, naprosto mění vztah mezi občanem a veřejnou správou. Každý, kdo bude chtít komunikovat se státem elektronicky, bude mít právo své věci vyřídit přes internet,“ řekl prezident ICT Unie Zdeněk Zajíčeks tím, že výjimku budou tvořit jen věci, které přes internet vyřídit nelze, například technická kontrola vozidla.

„Ale i u těchto věcí bude samozřejmostí činit některé úkony elektronicky, například se objednat přes internet,“ dodal Zajíček.

Zákon také v dohledné budoucnosti zbaví občany nutnosti nosit u sebe všechny možné průkazy a doklady a prokazovat svá práva a povinnosti veřejnými listinami. Podle zákona by do pěti let mělo stačit prokázání totožnosti elektronickou občankou nebo třeba identitními prostředky bank.

Všechny ostatní skutečnosti, stav, či událost si budou občané moci nechat zaznamenat do Registru práv a povinností a již je nebudou muset prokazovat veřejnými listinami, doklady, či průkazy, říká Zajíček.

ICT Unie i všechny poslanecké kluby ve sněmovně také chtějí dát občanům silnou zbraň pro případ, že by stát odmítal poskytnout službu digitálně. Občané by díky zákonu získali možnost domáhat se svých práv před soudem.

Vznik zákona o právu na digitální služby iniciovala ICT Unie ve spolupráci Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy, Českou bankovní asociací, Českou asociací pojišťoven, Českou asociací elektronických komunikací, Asociací provozovatelů mobilních sítí, CACIO, NIC.CZ a Sdružením pro internetovou reklamu. Na přípravě nového zákona se podíleli zákonodárci napříč politickým spektrem.

Kromě tohoto tzv. střechového zákona míří do sněmovny i balík změn dalších dalších osmi zákonů, které tvoří základní rámec českého eGovernmentu. Nyní balíček míří do Rady vlády pro informační společnost, kde se k němu vyjádří jednotlivé resorty.