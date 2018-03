Power BI bude mít svůj den

Každá firma v současné době kromě vlastních produktů vytváří i něco dalšího - disponuje ohromným množstvím dat. Ta se nacházejí v jejích účetních systémech, v údajích o výrobě nebo ve výkazech práce jejích obchodních zástupců. Nehledě na veřejně dostupná data z okolí, jako jsou informace ze sociálních sítí nebo digitálních verzí různých státních registrů. To všechno jsou údaje, jejichž analýza nabízí firmě přínosné informace o pozici na trhu, konkurenci, či možnostech optimalizace jejího fungování. Přitom není nutné investovat do nákladných BusinessIntelligence nástrojů, ale pro získání základního přehledu často postačí využít stávající řešení. Údaje k analýze je možné vzít třeba iz Excelu, který už většina firem má. Když se k němu pořídí analytický program Microsoftu jménem Power BI, nebude nutné se pouštět do žádných složitých projektů. Jen to chce šikovného zaměstnance, který tyto nástroje umí využít.

S cílem nabídnout během jediného dne možnost zvládnout Power BI nástroje, a navíc získat informace o jejich využití v reálné praxi, připravila Počítačová škola Gopas svou další letošní novinku – Power BI Day, který proběhne 13. března 2018 v Praze. Akce je určená pro širokou škálu IT specialistů: pracovníky IT, controllingových a BI oddělení, kteří si chtějí své reporty vytvářet sami; datové analytiky a finanční manažery, kteří své výstupy potřebují vizualizovat koncovým uživatelům; projektové manažery, kteří jsou otevřeni novým způsobům řízení projektů; ale také Power BI vývojáře a všechny, co se chtějí certifikovat na Power BI. Část přednášek bude věnovaná také jazyku DAX, takže přínosem bude i pro ty, kteří chtějí porozumět tomuto dotazovacímu jazyku.

Power BI Day povedou dva špičkoví odborníci: Jiří Neoral, Business Intelligence architekt a leader české Power BI User Group a Martin Haman, lektor Počítačové školy Gopas se zaměřením na Power BI a Excel. Ten k Power BI Day říká: „Na tuto konferenci bych doporučoval přijít z toho důvodu, že všechny prezentované techniky a nástroje představíme na reálných datech – v průběhu dne budeme pracovat na ucelené případové studii. Budeme zkoušet vše od začátku až po nasazení, takže účastníci si projdou celým procesem. A nebude chybět ani prostor pro diskusi a zodpovězení konkrétních dotazů.“

Další informace o Power BI Day a jeho programu na http://www.gopas.cz/PowerBIDay/. Platinum partnerem akce je společnost Microsoft, odborným partnerem Intelligent Technologies.