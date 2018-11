Praha je pro mladé lidi atraktivní, říká spoluzakladatel Veeam Software Ratmir Timashev

Veeam otevře v Česku obří vývojové centrum. Při oznámení této investice jsme si popovídali se spoluzakladatelem firmy Ratmirem Tismahevem.

Jak napovídá jeho jméno, pochází z Ruska, kde také studoval na Moskevském fyzikálně-technickém institutu, než v devadesátých letech vystudoval další univerzitu v USA. Během celého rozhovoru byl velmi otevřený, a proto jsme se mohli bavit třeba i o tom, proč si Veeam vybral pro své nové R&D centrum právě Prahu nebo proč z firmy odešel její bývalý CEO Peter McKay.

V roce 2006 si Timashev jako jeden z prvních uvědomil potenciál virtualizačních technologií, a spolu s Andreiem Baronovem založili Veeam.

Ač začínal jako malá firma, spíše startup, je dnes Veeam mezinárodní společností s tisícovkami zaměstnanců – a nyní jich bude ještě více, a to také díky rozšiřování působnosti firmy v ČR. I o tom, stejně jako o technologiích samotných, jsme se s Ratmirem Timashevem bavili.

Rozhovor jsme začali o datech, o jejich vzrůstajícím významu a o tom, jak se Veeamu na trhu daří.

„Jestliže před několika lety bylo 10 nebo 20 % dat klíčových, dnes je to 90 %. Data jsou dnes všude; žijeme v multicloudovém světě, ve světě hybridního cloudu. Management těchto dat je pro zákazníky velice důležitý, je nutné data spravovat, chránit. A nejen to: státy přináší v souvislosti s daty různé regulace,“ popisuje na úvod Timashev a zdůrazňuje, že vše, co se týká dat, je pro zákazníky Veeamu zcela nezbytné, a to nehledě na to, o jak velký nebo malý podnik se jedná. „Proto máme produkt, který na tyto potřeby reaguje, který neustále vylepšujeme a rozšiřujeme o nové funkce. Proto rosteme, a proto zvyšujeme náš tržní podíl na úkor konkurentů. My rosteme, zatímco jiní tolik ne, nebo se dokonce zmenšují.“

Veeam je aktivní také na poli cloudu, i proto padla další otázka na to, jak inženýr a podnikatel Timashev technologii vnímá: kde ji vidí v budoucích měsících a letech.

„Už dnes většina zákazníků hybridní cloud využívá. I vy pravděpodobně hybridní cloud využíváte, jen o tom nevíte, nevnímáte to. Využíváte data vaší firmy, která může mít vlastní data centrum, kde jsou aplikace a e-maily, a zbytek je v cloudu. Možná používáte Office 365, který cloud využívá, anebo mnoho jiných služeb. Proto říkám, že žijeme ve světě hybridního cloudu a multicloudu. Hybridní cloud v tom smyslu, že část služeb mají firmy na on-premises data centrech, část v cloudu. Už dnes tedy hybridní cloud používáme jako jednotlivci stejně jako většina firem. Spotřebitele a podniky ale příliš nezajímá, kde skutečně data mají – dokud jsou chráněna, zabezpečena a splňují všechny normy a regulace, je jim to jedno. A zde je naše role, naše práce je tato data spravovat. Vnímáme se proto jako takové centrum, hub, stojící mezi různými typy cloudu. Pomáháme zákazníkům data v multicloudovém světě přesouvat, spravovat, zabezpečovat a chránit.“

Timashev několikrát zmínil zabezpečení a ochranu dat, i proto mířila další otázka směrem na ransomware a na to, zda jej jak Veeam, tak samy podniky vnímají jako hrozbu.

„Jednoznačně, ransomware je pro zákazníky velký problém. Obecně ale myslím, že se objeví nové bezpečnostní hrozby. Je důležité mít dobrou strategii pro správu a obnovu dat. Nové bezpečnostní hrozby tu mohou být klidně teď; dnes je to ransomware, zítra to bude něco jiného. Ransomware sám o sobě ale problém určitě je a nejlepší ochrana proti němu je zálohování. Nejsme v bezpečnostním průmyslu, ale tohle také není práce pro antivirus. Věnujeme se ochraně dat.“

Edge computing a internet věcí ve službách cloudu

Protože náš rozhovor koresponduje s otevíráním nových kanceláří v České republice, k čemuž se ještě dostaneme, zeptali jsme se na IT oblast, které by měla být pro střední Evropu klíčová: edge computing a IoT.

„Opět se zde dotýkáme hybridního cloudu a multicloudu, jehož je edge computing součástí. Svět se vyvíjí ve vlnách: začínalo se na mainframech, pak se přešlo na klientské servery, kdy se to hlavní IT přesunulo na laptopy nebo pracovní servery a pozice serverů oslabila; teď jsme v cloudu, kde jsou výpočetní technologie opět tak trochu centralizované, a zařízení samotná už v porovnání se servery nejsou tak výkonná. Postupně se přesouváme směrem k edge computingu,“ popisuje Timashev a naznačuje tím, že záře reflektorů se opět začíná upírat primárně na samotná koncová zařízení. „Svět se vyvíjí a výpočetní síla se různě přesouvá. Takže ano, edge computing tu už je, ale postupně bude získávat na důležitosti, i díky internetu věcí a souvisejícím zařízením. Ve světě, kterému vládnou data, kde umělá inteligence je stále důležitější, se výpočetní technologie musí postupně přesunout na edge,“ uvádí Timashev a zdůrazňuje tím vzrůstající vliv spotřebitelské elektroniky, od laptopů po smartphony. „Když vzlétá letadlo, v motoru má senzory, které sbírají miliardy dat. Senzory jsou sice edge computing, ale také je tu cloud, kde je nachází umělá inteligence, která ty data zpracovává. Jde o rovnováhu mezi edge computingem a cloudem.“

Přes hybridní cloud a edge computing jsme se vrátili zpět k Veeamu, který letos očekává působivý úspěch překonání obratu miliardy dolarů, nehledě na to, že už 41 čtvrtletí po sobě vykazuje neustálý růst v řádu desítek procent. Nás však zajímalo, zda je Veeam i přes svou velikost a počty zaměstnanců stále v duši startupem, nebo se transformoval spíše v klasickou korporátní strukturu.

„To je rozhodně výzva, velká výzva, když firma roste. Podnik se stává komplexnějším a byrokratičtějším – a proti tomu musíme do jisté míry bojovat, musíme zjednodušovat. Nějaká pravidla jsou potřeba, ale sama byrokracie vždy vytváří onu přílišnou komplexnost. Na toto téma je dobrý článek od firmy Bain zvaný Founder’s Mentality. Je to příběh o mladých lidech, kteří přijdou do firmy a dostanou se až na vrchol, ale nakonec se stanou tím hnacím motorem, který firmu přemění v přebyrokratizovanou a příliš komplexní. A právě tomu je nutné bránit, místo toho se pokusit zůstat mladý a inovativní. To je i moje práce. Takže ano, jsme trochu byrokratičtí a trochu komplexní a já se teď snažím věci zjednodušit, protože když ke zjednodušení skutečně dojde, je snazší inovovat.“

Veeam je v Praze a bude se dál rozšiřovat

Přes firemní kulturu jsme se oklikou dostali až k hlavnímu důvodu našeho setkání, kterým je otevření nového R&D centra pro stovky zaměstnanců v Praze. Půjde o největší R&D centrum Veeamu na světě, hned po centrále ve Švýcarsku. Proč si Veeam vybral právě naše hlavní město a co na Praze firmy láká?

„Celosvětově exponenciálně roste poptávka po mladých, chytrých lidech. Celý svět pohání software a všechny společnosti se svým způsobem přeměnily v softwarové společnosti. I podnik, který byl dříve bankou nebo výrobním závodem, je už dnes také softwarovou společností. Každá firma tak potřebuje přístup k mladým, chytrým, inovativním lidem a když jsme si před čtyřmi lety zjišťovali možnosti, rozhodli jsme se, že Praha je pro nás tím nejlepším místem. Praha je pro mladé lidi atraktivní, a to nejen ty místní, ale z celé Evropy. Věříme, že je tu můžeme do firmy získat, naší strategií je nabírat jak místní, tak talenty z východní a vůbec celé Evropy. Lidé jsou ochotni se sem stěhovat, ve střední Evropě je dobrá infrastruktura a příjemné pracovní prostředí. Cestování, doprava, internet, i podniková infrastruktura, k těmto věcem je tu snadný přístup; zkrátka je tu opravdu příjemné a dobře předvídatelné pracovní prostředí.“

Když už jsme mluvili o mladých chytrých lidech, musela padnout otázka na spolupráci s českými univerzitami. Jako příklad byl uveden Red Hat, který dlouhodobě spolupracuje s brněnským VUT. Chystá se Veeam k něčemu podobnému?

„Ano, rozhodně,“ odpovídá rovnou Timashev a popisuje, že podobná strategie se jim vyplatila i na jiných místech v Evropě. „Obecně je součástí naší strategie nabírat i méně zkušené pracovníky, které následně zasvěcujeme do naší práce. Mladé, nezkušené talenty kombinujeme s velmi zkušenými zaměstnanci, kteří však už mají poněkud zúžený, méně inovativní pohled na svoji práci. Do R&D nebo obchodních a marketingových týmů primárně nabíráme mladé lidi, absolventy s jedním nebo dvěma roky zkušeností, a až na pozici je zaškolujeme způsobem, který nám vyhovuje. Funkčnost tohoto přístupu máme potvrzenu i z jiných zemí.“

Studentů je málo, ale Praha je lákavá

V této linii otázek jsme pokračovali ještě dál: V Computerworldu se dlouhodobě zabýváme problematikou nedostatku studentů a pracovníků – softwarových inženýrů, programátorů, obecně technických zaměstnanců. Souhlasí s nedostatkem IT odborníků Timashev, sám vystudovaný profesionál v IT?

„Ano. Jak jsem řekl, každý podnik je nyní softwarový, takže celosvětová poptávka po mladých, talentovaných lidech se zvýšila. Je těžké nalézt kvalitní mladé pracovníky, a to všude, nejen v Silicon Valley a Spojených státech, ale obecně i v Evropě. Věříme však, že v Praze zájemce nalezneme. Množství studentů ze střední a východní Evropy nám dává dostatečnou flexibilitu a příznivé podmínky zde R&D centrum vybudovat.“

Zeptali jsme se i na událost, která se udála krátce před příletem Ratmira Timasheva, a to odchod CEO Veeamu Petera McKaye. Zajímalo nás, zda byl jeho odchod motivován osobními důvody, nebo zda šlo o součást strategie a restrukturalizace firmy.

„Bylo to spíše osobní rozhodnutí Petera, chuť poohlédnout se po jiných příležitostech. Ale současné vedení, tedy já, Andrei Baronov a William Largent, jsme ve firmě od počátku, a tak odchod Petera, který byl součástí našeho týmu posledního dva a půl roku, pro nás nebyla až tak velká změna. Peter nám pomohl vybudovat podnikovou strategii a dobré vztahy s našimi aliančními partnery, firmami jako Cisco, NetApp, PureStorage nebo Nutanix, a posunul vzájemnou spolupráci na novou úroveň. Do firmy přinesl hodně dobrých věcí, ale v jednu chvíli si uvědomil, že hledá něco jiného,“ popsal překvapivě otevřeně Timashev.

Na závěr rozhovoru jsme ještě probrali nové produkty či strategii, které Veeam chystá.

„Naší strategií vždy byla podpora nových platforem, i proto jsme prvně začali s VMwarem. Když jsme před 12 lety Veeam zakládali, soustředili jsme se jen na VMware, pak jsme rozšířili působnost i na Hyper-V (Microsoft Hyper-V, pozn. red.), poté jsme přidali unixovou podporu pro IBM a Oracle, nyní se zaměřujeme na AWS, Azure a další; zkrátka jakoukoliv novou platformu. Velmi růstový je pro nás například Office 365. Je to nová platforma, a spolu s ní přišla také potřeba chránit data. Vše vyjmenované ovšem vnímáme jako jednu jedinou velkou platformu, ve které musíme chránit rozdílné aplikace a zdroje dat,“ zdůraznil a dodal, že Veeam firmám pomáhá chránit data v multicloudové době. „Neustále se vyvíjíme, učíme se novým schopnostem a podporujeme nové platformy. Na přelom prosince a ledna kupříkladu chystáme plnou podporu pro AWS cloud.“