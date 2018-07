Přednosti, kvůli kterým se možná i vy rozhodnete ke studiu MBA

Na otázku, co je MBA?, jsme vám už odpověděli. Teď se ale zřejmě ptáte, jestli jde o tu pravou volbu pro vás. Pokud už máte pár křížků na krku, možná se trochu stydíte usednout znovu do školních lavic. Tyto obavy jsou ale naprosto neopodstatněné, zvláště v případě studia MBA, kde se setkáte většinou s dalšími profesionály se zkušenostmi v oboru. Státní zaměstnanci, pracovníci na vedoucích pozicích, podnikatelé, manažeři, obchodníci – ti všichni mohou ze studia profitovat.

Jde to i při práci a s dětmi

Zaměstnání a péče o děti zabírají značné množství času, který byste jinak mohli investovat do studia. Při MBA studiu se s tímto omezením počítá a vše je koncipováno tak, abyste mohli postupovat rychlostí, jež je pro vás optimální. V samotné výuce strávíte pouze několik víkendů, zbytek se naučíte doma samostatně, přičemž vám budou k ruce všemožné studijní materiály i zkušení mentoři.

Jasný signál zaměstnavatelům

Rozhodnete-li se získat titul MBA, stávající i potenciální zaměstnavatelé budou mít jasno: myslíte to se svou prací vážně, jste ochotni se nadále vzdělávat a vyšvihnout se na vrcholovou úroveň. To se zajisté odrazí na vašem platu i kariérním žebříčku. Navíc získáte cenné pracovní kontakty, dozvíte se o aktuálních trendech v oboru, osvojíte si skutečně praktické dovednosti... Vzdělání MBA u nás můžete získat v několika institucích. My doporučujeme Vysokou školu podnikání a práva, která má pobočky v Praze a Ostravě.