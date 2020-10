Roboti ve skladech Amazonu údajně zvyšují počty pracovních úrazů

Používání robotů ve skladech Amazonu vede k nárůstu pracovních úrazů. Vyplývá to z analýzy amerického investigativního centra (Center for Investigative Reporting, CIR), které se v uplynulých čtyřech letech dostalo k interní dokumentaci 150 takových pracovišť.

Množství vážných zranění ve skladech, ve kterých začali využívat k práci roboty, dle analýzy vzrostlo o 50 %. Amazon argumentuje, že čísla se zdají vysoká, jelikož vedení firmy apeluje na to, aby byly hlášeny i sebemenší incidenty, a kritiku CIR odmítá. Dle firmy prý naopak data dokládají, jak důsledně dbá na bezpečnost svých zaměstnanců.

Amazon začal roboty ve svých skladech používat v roce 2012, přičemž při přesunech zboží napříč sklady se ve srovnání s lidskými zaměstnanci ukázaly jako efektivnější. To dle výpovědí některých zaměstnanců vedlo jednak ke zvýšení nároků na ně samotné, ale i k tomu, že mnozí z nich byli odkázáni na stacionární stanoviště a k opakujícím se monotónním úkolům.

Dle čísel CIR je nárůst pracovních úrazů ve skladech s roboty vyjádřen 14 tisíci „vážnými“ zraněními (takovými, které jsou příčinou neschopnosti vykonávat danou práci) jen za loňský rok. Některé sklady přitom vykazují až pětinásobné množství zranění oproti průměru. Amazon však poukazuje na chybnou metodiku propočtů. Dle firmy totiž data ukazují tzv. DART rate, tedy množství dní, které zaměstnanec nestrávil v práci, jeho práce byla omezena nebo byl přeložen na jinou. Ta je prý vysoká z toho důvodu, že Amazon posílá zaměstnance na neschopenku i s drobnými oděrkami či škrábanci. K tomu, že je DART rate vyšší ve střediscích s roboty, se však firma nevyjádřila.

Zpráva CIR, o které informuje BBC, Amazon obviňuje z též ze „zavádějících“ vyjádření, což obchodní gigant rovněž odmítá. Využití robotů ve skladech má dle ní krom zvýšení efektivity práce přispět naopak právě také k vyšší bezpečnosti. Zaměstnanecká politika Amazonu je přitom v médiích propírána dlouhodobě.

Na rizikovost práce a množství úrazů už například začátkem letošního roku upozorňovaly britské odbory, poukazující na to, že množství úrazů ve skladech Amazonu v posledních letech přibývá (ačkoliv přibývá i samotných skladů). Zaměstnanci v minulosti též chystali stávky na tzv. Prime Day anebo se veřejně ohrazovali proti opatřením, která firma zaváděla v souvislosti s koronavirovou nákazou. Amazon uvádí, že do bezpečnosti ve svých skladech v uplynulých dvou let investoval 55 milionů dolarů, přičemž se prý v této oblasti „nestále učí“ a provádí další změny.