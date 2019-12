Rok 2019 podle vyhledávání Googlu

Českem letos nejvíce otřásla smrt legendy českého popu Karla Gotta. Jeho jméno lidé zadávali do Vyhledávače Googlu tak často, že se na chvíli stal dokonce jednou z nejvyhledávanějších osobností na světě. Do žebříčku trendů se letos promítla ještě jedna smutná událost, a to jarní požár pařížské katedrály Notre-Dame.

Náladu si Češi zvedali prostřednictvím seriálů a filmů – vyhledávání vévodil dnes již kultovní seriál Most. Představitelka jeho hlavní hrdinky, herečka Erika Stárková se letos dokonce probojovala do trojice nejvyhledávanějších českých osobností. Svědectvím toho, že jsme stále národem houbařů je fakt, že mezi nejvyhledávanější jídla se probojovala jak smaženice, tak houbová omáčka.

„Žebříčkům vyhledávání se někdy také říká „duch doby“, protože vyhledávání obvykle věrně ilustruje, co významného se v české krajině v daném roce odehrálo. Překvapivý je hlavně výrazný vzestup vyhledávání filmů a seriálů jako například Černobyl, Nabarvené ptáče nebo Most či Joker. Je vidět, že vliv televizní a filmové produkce stále roste,” komentuje letošní žebříčky tisková mluvčí české a slovenské pobočky Googlu Alžběta Houzarová.

Trendy roku 2019 ve VyhledáváníGoogle