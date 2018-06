Šéf Intelu překvapivě odstupuje – kdo jej nahradí a co to pro firmu znamená?

Ředitelé obvykle rezignují z obchodních důvodů, třeba kvůli slabým prodejním výsledkům. Krzanich ale porušil pravidlo ohledně vztahu s jednou zaměstnankyní – přitom je podle Wikipedie ženatý.

Před Intelem stojí velké výzvy - klesající trh s PC a pokračující snaha výrobce o razantnější nástup na mobilní trh. Otázkou pro spotřebitele je, kolik úsilí bude věnovat nový šéf Intelu trhu s počítači, který už mnozí odepisují.

Dočasným šéfem Intelu byl jmenován dosavadní finanční ředitel Bob Swan. Swan strávil devět let jako finanční ředitel společnosti eBay a jako výkonný ředitel vedl firmu Webvan na přelomu tisíciletí. Podle pozorovatelů tento životopis dává tušit, že novým trvalým šéfem se nejspíš nestane.

S Krzanichem se přitom Intelu celkem dařilo – za jeho působení se obrat firmy výrazně zvýšil na rekordní úrovně (momentálně na téměř 17 miliard dolarů za poslední čtvrtletí) a cena akcií se zdvojnásobila.

Ale Intel také čelí některým výzvám. Její výrobní technologie již několik let přetrvává na úrovni 14 nm a v přechodu na 10 nm zatím zaostává. Podle Gartneru je v současnosti vidět už 14. čtvrtletí za sebou, kdy prodeje PC klesají.

A zatímco Krzanich vehementně zdůrazňoval zaměření Intelu na embedded systémy, senzory a umělou inteligenci, odpovídající obchodní jednotky - Internet of Things Group a Programmable Solutions Group - stále dosahují příjmu méně než miliardy dolarů za čtvrtletí.

Na druhou stranu Intel úspěšně přešel na výkonné procesory s vyšší marží jako je Core i9, zároveň je trvalý vysoký zájem o jeho serverové čipy Xeon. Ve spolupráci s Micronem vyvinul i paměti nové generace Optane.

Kdo nahradí Krzanicha?

Intel tradičně prosazoval na pozici CEO někoho zevnitř. Bude jím třeba Venkata (Murthy) M. Renduchintala, klíčový manažer Intelu? Jeho nevýhodou je, že původně nepochází z Intelu.

Renduchintala je šéf divize Technology, Systems Architecture & Client Group, který dříve působil v Qualcommu a Intelu měl pomoci proniknout na mobilní a nízkoenergetický trh.

Dalším možným kandidátem, který má rovněž background v Qualcommu, je Cormac Conroy, který byl i šéfem společnosti Berkana Wireless a v současnosti je vedoucím divize Communication and Devices Group. Stejně jako Krzanich má Conroy inženýrské vzdělání s více než 20 patenty.

A pak je tu několik dalších interních kandidátů. Mezi ně patří třeba Navin Shenoy, výkonný viceprezident divize Data Center Group, který konsoliduje úsilí společnosti kolem AI.

Shenoy byl i šéfem Client Computing Group a úzce spolupracoval s Otellinim, takže do manažerské práce zřejmě dobře vidí. Další možností je Rob Crooke, který se stará o oblast pamětí Optane.

Z externích kandidátů je to pak především Patrick Gelsinger, velmi známý veterán Intelu, který se stal před pár lety šéfem VMwaru.

Klíčovou otázkou však je, zda chce Intel pokračovat v řízení v Krzanichově směru – udržet si vliv v oblasti PC a napnout úsilí v oblastech, jako je programovatelná logika, paměti a komunikační systémy, nebo se vydat jiným směrem.

Intel nedávno najal známé návrháře čipů Jima Kellera z Tesla a Raju Koduriho z AMD, kteří by měli pracovat na grafických jednotkách, které by měly konkurovat hegemonům trhu, tedy AMD a Nvidia. Bude to ale nové vedení podporovat?