Trh chytrých telefonů stagnuje, řešení je v nedohlednu

Pomocí zvýšit prodeje by měla síť 5G, té se však letos pravděpodobně ještě nedočkáme.

Až na několik výjimek začínají prodejci stagnaci cítit. Zpomalující ekonomický růst Číny i celosvětově, prodloužený cyklus nákupu nových mobilů a samozřejmě celní válka rozhodně situaci nepřispívají.

Problémem je ovšem také to, že současné modely telefonů jsou zkrátka dobré. Dobré takovým způsobem, že průměrný uživatel nemá příliš důvod, proč chtít aktualizovat za pouhý rok nebo dva na novější, jen marginálně vylepšenou verzi svého stávajícího stroje.

Potenciálně nejzajímavější změnou by mohly být ohýbatelné displeje. Současné telefony totiž – ruku na srdce – vypadají všechny úplně stejně. Ohýbatelné telefony nejen umožňují jiné způsoby využití, ale také dovolí designérům si se vzhledem patřičně vyhrát. Royole, Xiaomi, Samsung, Huawei a možná i Motorola již na těchto konceptech aktivně pracují, prvních ukázek se možná dočkáme na letošním MWC.

Čínské značky Meizu a Vivo zase testují mobily bez jakýchkoliv portů – nabíjení je bezdrátové, sluchátka fungují přes Bluetooth a tak podobně.

Jenže hrozí, že tyto zdánlivě velké změny nemají smysluplný důvod a jsou jen snahou zaujmout: uživatele probudit z letargie a donutit ho koupit si něco nového, co ještě neviděl. Ohýbatelné displeje totiž v praxi nemusí zdaleka být tak užitečné, jak zní. Ano, inovativní to je, ale bude to vůbec k něčemu? Slepých uliček je hodně a u smartphonů obzvlášť.

Prodeje totiž klesají, ale spokojenost uživatelů s jednotlivými mobily je vysoká, stačí se podívat na libovolné recenze odborníků i laiků u prakticky jakéhokoliv rozumného smartphonu z minulého roku. Pokud se nevyskytl konkrétní problém, tak zákazníkům vadily jen drobnosti, spíše založené na zvyklostech.

A co se týče 5G? Hypu máme hodně, očekávání jsou obrovská, ale zaprvé jde zkrátka jen o další bezdrátový standard, a za druhé: ještě si počkáme, v Evropě určitě. 5G zařízení tu do konce roku budou, ale potřebná infrastruktura spíše ne.

V současnosti je budoucí vývoj těžké předpovědět, ale jisté je, že zdravé soupeření mezi jednotlivými výrobci je pro zákazníka skvělé.