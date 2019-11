V Česku vzniká systém digitálního varování obyvatelstva

Efektivním způsobem, jak oslovit co nejvíce lidí žijících na daném území, se stává digitální komunikace. Prostřednictvím té lze předat klíčovou informaci obyvatelům daného města či obce přímo do jejich mobilních telefonů. Díky okamžitému spojení je tak možné eliminovat újmy na zdraví i na majetku.

Na to se spoléhá i nový Systém digitálního varování obyvatelstva, tzv. SDVO, který zatím díky aplikaci Záchranka a napojenému Mobilnímu Rozhlasu funguje v Praze, Brně či v Plzni a další lokality se plánují.

Záchranku má staženou přes milion uživatelů a do platformy Mobilní Rozhlas je zapojeno čtvrt milionu občanů ve více než 550 obcí, to je zhruba 10 % všech obcí v ČR.

Díky tomu je možné rychle informovat velké množství obyvatel – varování před nebezpečím dostanou všichni, kdo si ve svém telefonu nastavili odběr aktuálních zpráv o hrozícím nebezpečí z daného města či obce. Ať už se tedy nacházejí na území krizové situace nebo ne, klíčová informace včetně návodu, jak postupovat, se k nim dostane.

Systém digitálního varování obyvatelstva (SDVO) je podřízen složkám krizového řízení a ochrany obyvatel. Informaci do systému po domluvě s IZS zadává pracovník krizového řízení města či kraje. Uživatelům aplikace Záchranka je zpráva šířena formou Push notifikace a emailu.

Starosta následně rozhodne, které komunikační kanály v rámci systému Mobilní Rozhlas jsou pro rozesílku nejvhodnější a jak bude varovná zpráva distribuována.

Ta se poté objeví ve formě notifikace či jako SMS zpráva na všech telefonech, které jsou registrovány v platformě Mobilní Rozhlas. Zprávy jsou rozšiřitelné na hlasovou zprávu pro osoby se zrakovým postižením.

„Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s aplikací Záchranka. Náš společný dosah činí zhruba 1,5 milionů obyvatel. Tedy zhruba každý sedmý člověk v zemi je zapojen do našich systémů. Díky napojení na krizová řízení měst prostřednictvím Záchranky jsme nyní schopni odeslat varování přímo do mobilních telefonů,” uvádí Ondřej Švrček, zakladatel Mobilního Rozhlasu.

Výhodou systému je podle něj i možnost odeslat jako součást notifikace odkaz na krizový portál města či kraje, kde lze zjistit další podrobnosti k dané události. Občané tak získají přesné, a díky spolupráci s krizovým řízením i nejaktuálnější informace o tom, co se v dané lokalitě právě děje a jak se mají zachovat.

Každý člověk s mobilním telefonem registrovaným v aplikaci Záchranka nebo Mobilní Rozhlas tak navyšuje reálný dosah krizového sdělení města či kraje.

„Aplikace Záchranka představila systém varování letos na jaře. Do dnešního dne se přidala Praha, Plzeň a Brno, a v jednání už jsou další města, ale i celé kraje, jako např. Jihomoravský. Snažíme se hledat synergii ve všem, co děláme, chceme, aby aplikace Záchranka mohla nabídnout pomoc co nejvíce lidem. I proto jsme vytvořili společnou iniciativu s Mobilním Rozhlasem, kdy se zpráva o krizové situaci šíří z jednoho bodu bez duplicit všemi možnými kanály, i takovými, které jsme dosud neměli k dispozici. Např. pomocí SMS nebo e-mailu,” dodává autor Záchranky Filip Maleňák.