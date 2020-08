Ve vedení firem by měli být lidé z IT, tvrdí nejvyšší evropští manažeři

Nový průzkum ukázal, že povýšení členů IT týmu do vedoucích rolí má zásadní přínos pro celý podnik. Co se týče konkrétních přínosů, polovina (50 %) manažerů vyzdvihla zvýšení efektivity v celém podniku, 42 % uvádí zvýšení obchodní výkonnosti, 40 % spatřuje vyšší inovační potenciál a více než třetina (37 %) lepší zákaznickou zkušenost.

Tato zjištění přichází v době závažných otřesů, kdy se potvrzuje, že digitální transformace – tedy změna nebo zdokonalení obchodních modelů pomocí technologií – pomáhá podnikům přizpůsobovat se dynamické situaci na trhu, upravovat obchodní modely a poskytovat zaměstnancům flexibilitu při výkonu práce.

Podniky v regionu EMEA zdůrazňují například přínosy modernizovaných aplikací v době pandemie z hlediska zvýšení své výkonnosti a odolnosti. Více než polovina (57 %) respondentů vyzdvihuje roli modernizovaných aplikací v umožnění práce na dálku a více než třetina zmiňuje schopnost průběžně provádět aktualizace v reakci na změny podmínek (39 %) a zajistit spolehlivý provoz systémů (37 %).

Více než tři čtvrtiny (80 %) vývojářů aplikací a IT manažerů v regionu EMEA se domnívají, že bez úspěšné modernizace aplikací nebudou podniky schopné poskytovat nejkvalitnější možnou zákaznickou zkušenost.

Totéž zaznívá i ze strany podnikových manažerů, z nichž se více než 80 % domnívá, že zlepšení portfolia aplikací povede ke zlepšení zákaznické zkušenosti, která přímo souvisí s růstem výnosů.

„Podnikoví manažeři dosud nikdy nemuseli řešit tolik změn, takže reálnou výhodu mají ti, kdo jsou dobře obeznámeni s technologiemi a vědí, jak jim mohou aplikace pomoci adaptovat na libovolné podmínky na trhu a ovlivňovat budoucí výkonost a odolnost jejich podniků,“ říká Ed Hoppitt, jeden z vedoucích pracovníků VMwaru.

Současná pandemie podle něj způsobila, že desetiletá digitální transformace proběhla během několika málo měsíců.