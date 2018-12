VMworld Europe 2018 skončil, technologie zůstávají

Jedna z poměrně zásadních zpráv byla zpráva o převzetí společnosti Heptio. Díky této akvizici rozšíří VMware možnosti zavádění systému Kubernetes do praxe. Dále bude možné uplatňovat jedinečné znalosti v řadě open-sourcových projektů a příspěvků k dalšímu vývoji Kubernetes: školení, podpory i odborných služeb které urychlují integraci Kubernetes a souvisejících technologií do struktury podnikového IT.

Doposud nejucelenější portfolio Kubernetes včetně lokálních implementací i cloudových služeb je kontejnerová služba PKS dodávaná společně VMware a společností Pivotal. Po dokončení akvizice Heptio se jednak urychlí zavádění systému Kubernetes v podnicích a také de facto vznikne nový standard pro multicloudovou infrastrukturu.

Další novinkou je platforma Cloud Foundation 3.5 pro hybridní cloud, která zákazníkům nově přináší podporu systému Kubernetes a obsahuje nejnovější inovace z portfolia infrastrukturních řešení a nástrojů pro správu. VMware Cloud Foundation nabízí zákazníkům nejrychlejší způsob, jak postavit integrovaný hybridní cloud – poskytuje jim ucelený soubor softwarově definovaných služeb pro výpočetní, úložné, síťové a bezpečnostní zdroje spolu s nástroji pro správu cloudu, který umožňuje provozovat podnikové aplikace v hybridním cloudovém prostředí. Zákazníci tak získají možnost komponovat privátní cloudovou infrastrukturu ještě jednodušeji a s větší flexibilitou spravovat svá prostředí softwarově definovaných datových center (SDDC).

V dnešní multicloudové éře podniky uplatňují dva přístupy – hybridní cloud a nativní veřejný cloud – pro provozování rostoucího množství svých aplikací a k zavádění nových technologií, jako je strojové učení (ML), Kubernetes nebo pokročilá analýza dat. Každý cloudový model je sice jedinečný, ale vzájemně se doplňují a mohou existovat společně v jednom IT prostředí. Společné je jim to, že podniku poskytují inovativní služby. VMware investuje do řešení, která pomáhají budovat multicloudová prostředí, rozšiřují možnosti uplatnění hybridního cloudu od datového centra přes cloud po edge a naplňují potřeby nativního provozu ve veřejném cloudu. Platforma VMware Cloud Foundation 3.5 jim nabídne větší flexibilitu při jejím zavádění a začleňování do hybridních cloudových strategií podniků. V neposlední řadě VMware Cloud Foundation poskytuje zákazníkům nejjednodušší způsob, jak vybudovat privátní cloud s funkcemi podnikové třídy včetně podpory více lokalit a více klastrů s plně automatizovaným zaváděním a řízením životního cyklu celého prostředí.

Samotný šéf VMware Pat Gelsinger a technologický ředitel Ray O’Farrell na konferenci VMworld 2018 představili několik technických inovací, včetně VMware Blockchain a Projektu Dimension. Hovořili také o tom, jak budovat a kam směrovat digitální infrastrukturu, která je základem digitálního podniku. Na celém světě probíhá digitální transformace a zákazníci stále častěji spoléhají na technologie VMware jako na všeobecné digitální základy pro svoji obchodní transformaci. Můžeme pozorovat velké pokroky v důležitých oblastech, jako je například 5G, IoT, chytrá města nebo ochrana dat. V návaznosti na tyto trendy byl představen VMware Blockchain, který poskytne základ pro decentralizovanou důvěru a zároveň se vyznačuje škálovatelností, spolehlivostí, bezpečností a jednoduchostí správy jako jiná řešení podnikové třídy. Služba bude rovněž integrována do stávajících nástrojů VMware, kde bude pomáhat chránit síť a výpočetní funkce, které jsou základem skutečného podnikového blockchainu. Společnost VMware navázala partnerství s Dell Technologies, Deloitte a WWT zaměřené na vývoj a podporu VMware Blockchain. IBM Cloud pro řešení VMware bude také VMware Blockchain podporovat.

Dalším představeným projektem je projekt Dimension, který umožní zákazníkům využívat infrastrukturu, jež je fyzicky umístěná v datových centrech, na pobočkách nebo v okrajových lokacích formou cloudově řízené služby. Projekt Dimension přebírá jednoduchost, flexibilitu a svižnost cloudově řízené infrastruktury ve formě služby a fyzicky tyto charakteristiky přináší všude tam, kde je infrastruktura potřebná, např. v datovém centru a hybridním cloudu.

Poslední z řady novinek je platforma VMware Cloud Provider, která nabízí moderní softwarově definované datové centrum založené na technologiích VMware, specificky uzpůsobené pro partnery a umožňuje jim rozšiřovat svá portfolia multi-cloudových řízených služeb o další cloudová řešení VMware. Program VMware Cloud Provider je klíčovým pilířem cloudové strategie společnosti VMware. Účastní se jej přes 4200 partnerů ve více než 120 zemích, kteří poskytují služby s využitím cloudových infrastrukturních technologií VMware.

Nový VMware Cloud Provider Pod umožňuje partnerům na několik kliknutí postavit softwarově definované datové centrum podle vlastního designu a urychluje získání certifikátu VMware Cloud Verified. VMware Cloud Provider Hub umožňuje partnerům rozšiřovat své nabídky multi-cloudových řízených služeb o VMware Cloud na AWS a další služby VMware pro provoz kombinovaných cloudů. Partneři tak mohou naplňovat své důležité obchodní potřeby: zvyšovat efektivitu provozu díky automatizaci, rychle monetizovat nové služby a účinněji čelit konkurenci. Mezi významné evropské partnery patří například OVH, Telefonica nebo Tieto. Platforma jim pomáhá odlišit se od konkurence a poskytovat nové služby založené na nejvýkonnější a nejrozšířenější cloudové infrastruktuře na světě.

„Program VMware Cloud Provider dává zákazníkům možnost volby ideálního poskytovatele cloudových služeb podle svých obchodních a IT potřeb,“ komentuje Eliška Jirovská, country manažerka VMware pro Českou republiku a Slovensko a dodává: „ Mohou vybírat z širokého spektra poskytovatelů služeb, většina firem však staví své cloudové služby na bezpečnější a spolehlivější cloudové infrastruktuře VMware. Spojení konzistentní infrastruktury a provozu spolu s přístupem k inovacím umožňuje zákazníkům nalézt nejvhodnějšího poskytovatele cloudových služeb s jistotou, že každá aplikace poběží v cloudu bezpečněji a spolehlivěji.“