Vychází nový Computerworld 4/2019

V novém vydání magazínu Computerworld se můžete dočíst, jak je to s aktuálním stavem trhu práce v oblasti IT. Problematice jsme věnovali dvanáctistránkový speciál TOP IT Employers.

Na čtyřech stranách se můžete ponořit do hloubky s tématem podnikového mobilního tisku. Pokud hoříte nedočkavostí, můžeme prozradit, že to zatím není s tiskem z mobilů v českých luzích a hájích nikterak slavné. Ne že by to výrobci neuměli, ale nikdo to spíš moc nepoužívá.

V dalších článcích se dozvíte podrobnosti o hyperkonvergentní infrastruktuře – poradíme, jak vybrat tu nejlepší!

Zabrousíme i do robotizace firemních procesů, v oblasti bezpečnosti se pak věnujeme kvantové kryptografii a nakousneme i levný hardware pro strojové učení.

Přejeme pěkné čtení.