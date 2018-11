Vychází nový Computerworld: Nejlepší zaměstnavatelé, Fintech, CRM i hlasové technologie

Vážení čtenáři, právě vychází nové vydání Computerworldu. Co tam najdete?

V obřím speciálu se podívámena to, kde vám nabídnou superpráci a jak se vůbec pohybovat na pracovním trhu.

Dále se kupříkladu se podíváme na zoubek bitcoinu a jeho použití v byznysu, vrátíme se k zásadnímu výpadku autentizačních služeb Microsoftu a také se podíváme na novinky v oblasti fintechu, nebo také techfinu. Záleží, z jakého pohledu se na věc díváte.

Přinášíme také popis způsobů, jak se organizace snaží dosáhnout celistvého, údaji řízeného přístupu ke zlepšování spokojenosti zákazníků. Pokud řešíte ve firmě CRM, je to článek právě pro vás.

V oblasti technologií se zaměřujeme tentokrát na hlas. Hlasová technologie a virtuální asistenti, jako jsou třeba Asistent Google, Alexa či Cortana, by totiž mohli přinést do podnikové sféry velké změny. Přinášíme proto přehled toho, co můžete v této oblasti očekávat.

A nakonec vás čeká fotoreportáž z předávání cen vítězům soutěže IT Produkt roku 2018.

