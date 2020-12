Vyšel Computerworld 1/2021

Rádi plavete? Prima. A neplavete náhodou i v hromadě firemních dat? Jestli ano, zahloubejte se do našeho textu o datových jezerech v big datech. Pomůžeme vám, abyste v datech neplavali ale zdatně je analyzovali a spravovali.

Podíváme se také na přehled systémů pro pokročilé plánování a řízení výroby (APS), kde se začíná uplatňovat i umělá inteligence. Cílem pak jsou výrobní plány a harmonogramy lépe odpovídající realitě. Ale nemusíte mít zatím zásadní obavy, byť je plánovaní výroby stále složitější, systémy s AI ještě dlouho nenahradí zkušené lidské plánovače.

Když už jsme u umělé inteligence, blíží se také kvantová AI, protože největší potenciál kvantových výpočtů v této dekádě spočívá ve využití právě pro umělou inteligenci (AI). Je načase už kolem ní začít spřádat plány? Potenciál kvantového computingu přinést revoluci do oblasti AI závisí na růstu vývojářského ekosystému, ve kterém by existoval dostatek vhodných nástrojů, schopností a platforem. Aby bylo možné považovat kvantovou AI za připravenou pro podnikové nasazení, musela by splňovat přinejmenším tři klíčové požadavky. Které to jsou už se dočtete v článku v CW01/2021.

A mlže být důležité změřit u umělé inteligence její inteligenční kvocient? Možná ano. Ale musejí na to být jiné testy. I jim se v našem vydání věnujeme.

A nakonec je součástí CW 01/2021 obsáhlý tradiční speciál TOP IT osobnosti. Letos jsme na základě redakčního výběru a tipů od čtenářů dali dohromady 29 zajímavých lidí, kteří letos v oblasti IT uspěli. Každému jsme věnovali půlstránkový profil.

