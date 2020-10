Vyšel Computerworld 11/2020

Nový měsíc je za rohem a s ním je tu nové číslo Computerworldu. Podrobně se podíváme na zvládnutí DevOps v případech, že vaše týmy pracují na dálku. Je to totiž ideální čas na zavedení osvědčených postupů va vaší organizaci, abyste měli vývoj softwaru pevně v rukou i na dálku.

Věděli jste, že pandemie znovuvskřísila virtuální desktopovou infrastrukturu a její clodoovou odnož DaaS? Možná bude vhodná i pro vás, protože dodavatelé už zvládli snížit ceny, ale také zjednodušili nasazení.

Nejen v Praze a v Brně se rozjíždí 5G síť, za chvíli bude skoro všude kolem nás. Máte nějakou představu, co to bude znamenat pro firemní aplikace? Široké mobilní připojení ještě víc povzbudí rozvoj edge computingu a vaše IT by na to mělo být připraveno. Přínosy to má i pro řadu do budoucna běžných firemních řešení, jako jsou například optimalizace procesů v reálném čase, analytika videa v místě vzniku nebo využití rozšířené reality pro servisní zásahy.

Cloudovým technologiím už asi nikdo neunikne. Migrace dat do cloudu je stále jednodušší a náklady na cloudová úložiště dále klesají. Lepší se i možnosti ochrany před výpadky cloudů. Přinášíme přehled poskytovatelů cloudových služeb na českém trhu.

V čerstvém Computerworldu si pak (a nejen) i přečtete o aktuálním stavu tisku lidských orgánů na 3D tiskárnách (orgány vypadají jako živé, ale nežijí) nebo třeba o využití umělé inteligence či spíše chytrých algoritmů ve válečném prostředí.

A mnoho dalšího. Inspirativní čtení.