Vyšetřovatelé rozšifrovali kauzu záhadné bitcoinové miliardy ze Silk Road

Jak už jsme na Computerworldu informovali, z údajně čtvrté nejnaditější bitcoinové peněženky světa, spjaté s nechvalně proslulým – a dnes uzavřeným – darknetovým černým tržištěm Silk Road, začaly mizet peníze. V přepočtu asi miliarda dolarů.

Po úvodních spekulacích, kdo je za aktuální pohyb zodpovědný, se ukázalo, že v něm má prsty americké Ministerstvo spravedlnosti. Pod dohledem vlády už přitom před pěti lety bylo zakladateli Silk Road Rossi Ulbrichtovi po jeho zatčení a odsouzení na doživotí zkonfiskováno a vydraženo na 175 tisíc virtuálních mincí.

Dnes se jedná o dalších asi 70 tisíc mincí, ovšem jejich hodnota je pochopitelně vyšší, a jde tak o nejvyšší částku ve virtuální měně, jakou kdy Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických zabavilo. Informaci potvrdil prokurátor David Anderson.

„Silk Road bylo svého času nejznámější online tržiště pro kriminální činnost. Po úspěšném trestní stíhání jeho zakladatele na stole zůstala miliardová otázka. Kam se všechny ty peníze poděly? Dnešní vyhovění požadavku na propadnutí majetku tuto otázku alespoň zčásti zodpovídá. Miliarda dolarů pocházející z kriminální činnosti je nyní v majetku Spojených států amerických,“ uvádí Anderson v oficiálním prohlášení.

Jak se tedy vše vlastně událo? Účet s penězi byl mezi hackery na dedikovaných fórech už nějakou dobu diskutován, přičemž analytická společnost Elliptic jej dokázala propojit právě se Silk Road. Ukázalo se, že 70 tisíc mincí bylo v květnu 2012 převedeno na dva další účty a v dubnu 2013 se sešly na jediné adrese, která zůstávala až do těchto dní nečinná. Jen 101 mincí bylo převedeno na dnes nefunkční exchange BTC-e. Nebylo přitom jasné, zda za transakcemi není Ulbricht, který byl ale v říjnu 2013 zatčen, v srpnu 2014 obviněn a v květnu 2015 odsouzen, a tak se zdálo nepravděpodobné, že by převod mohl provést on.

Jak se dnes ukazuje, mince tehdy byly převedeny na adresu patřící neznámému hackerovi, kterému se je Ulbrichtovi podařilo ukrást. Vyšetřovatelé následně s pomocí externí firmy dokázali vysledovat celkem 54 transakcí z účtů Silk Road na dva účty identifikované tento týden. Dle úřadů byl za transakce zodpovědný hacker jmenovaný pouze jako „osoba X“, který se do Ulbrichtových účtů naboural a peníze ukradl. Z dokumentů přitom vyplývá, že Ulbricht ještě před svým odsouzením identitu dotyčného vystopoval a pokusil se ho přimět, ať peníze vrátí. Hacker však jeho pohrůžky ignoroval, na virtuálních mincích do dnešních dnů „seděl“ a sledoval, jak roste jejich hodnota.

Vyšetřovací oddělení amerického Finančního úřadu (IRS) však jeho identitu vystopovalo a přikročilo k propadnutí majetku.

„Zisky z kriminální činnosti by neměly zůstávat v rukou zlodějů,“ uvedla agentka IRS Kelly Jacksonová. Z dostupné dokumentace ovšem není jasné, jak se úřadům podařilo hackera vypátrat, proč vyšetřování trvalo sedm let, ani jak se následně podařilo přimět „osobu X“ ke spolupráci. Dle zakladatele společnosti Elliptic Toma Robinsona mohl sehrát roli zmíněný transfer 101 mincí na burzu BTC-e, která byla v roce 2017 rovněž uzavřena a její zakladatelé obviněni z praní špinavých peněz.

„Pravděpodobně se přes její záznamy dostali k jeho identitě,“ spekuluje Robinson. Dle Robinsona může být přitom tato kauza předzvěstí věcí příštích. Zabavení miliardové částky může být pro úřady dostatečnou motivací pro investování další energie a peněz do vysledování jiných majitelů virtuálních peněz pocházejících z kriminální činnosti. „Vidíme, že úřady čím dál častěji využívají nástroje pro analýzu blockchainu a možná tedy uvidíme i víc případů jako je tento, v nichž jde o skutečně velké peníze.“