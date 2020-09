Vzniká další lobbystická asociace výrobců softwaru

Ke čtyřem zakládajícím společnostem patří Applifting, Cookielab, Futured a Synetech. Asociace softwarových agentur (ASWA) chce prý firmám i státu podat pomocnou ruku při vypisování výběrových řízení. Podobný cíl na i třeba Open-source Aliance.

Cílem ASWA je také pomáhat klientům, kteří se chystají na vývoj softwaru (např. webu nebo mobilní aplikace). V praxi se na ni může zadavatel obrátit v jakékoliv fázi vývoje a ASWA mu pomůže s tím, jaké v projektu obsadit role, aby bylo možné snadno specifikovat zadání a hodnotit obdržené nabídky.

„Jak státní, tak komerční sféra si často není jistá, jak správně vypsat zakázku na výběr softwarového systému. Stává se pak, že někteří dodavatelé nehrají fér a snaží se toho využít ve svůj prospěch,“ říká Lukáš Strnadel, CEO Futured a člen správní rady ASWA, který ASWA založil společně s Vratislavem Zimou (CEO Synetech a předsedou ASWA), Vratislavem Kalendou (CEO Applifting a místopředsedou ASWA) a Jakubem Kohoutem (co-founder Cookielab, člen správní rady ASWA).

„To pak vede k tomu, že kvalitní dodavatelé ztrácí motivaci se do tendrů hlásit a trávit přípravou dny i týdny. Chceme proto státním institucím a komerční sféře pomoci, provést je správným procesem a poradit, jak má vývoj probíhat,“ dodává Strnadel.

„Často vidím, že firma nezvládá za domluvenou cenu dodat tolik práce, kolik slíbila. To pak vede k vyšším nákladům, zakázka překročí navržený rozpočet, a to není fér. My jsme v posledních třech tendrech z toho důvodu byli dvakrát i třikrát dražší než nejlevnější konkurence. Obvykle se pak stane, že zakázku vyhraje firma, o které je slyšet jen v souvislosti s kauzami z veřejné sféry. Ta se pak na projektu ‚uvaří‘, po nocích ho programují kluci z VUT a na výslednou kvalitu klient dříve či později doplatí,“ komentujeVratislav Kalenda ze studia Applifting.

ASWA chce podnikům vysvětlit, jak má zadání správně vypadat, jak poskládat organizační tým a které role by v něm neměly chybět. Následně seznámí zadavatele s možnými metodami vývoje, jejich výhodami a nevýhodami, doporučí správný postup a pomůže nastavit kvalitativní kritéria, aby vyhrály vhodné nabídky. Může prý také prověřit, v jaké kvalitě probíhají již existující tendry a projekty.

Součástí ASWA navíc nejsou jen vývojářská studia, zapojili se také odborníci na IT právo a veřejné zakázky z advokátní kanceláře Kroupahelán. Zadavatelům zakázek pomohou s nastavením parametrů, smluv a posoudí, zda nabídky právně odpovídají těmto požadavkům. Zadavatelé tedy budou mít o další starost méně.

Kromě vzdělávání zadavatelů a šetření nejen jejich rozpočtů hodlá asociace nabízet členství jen vývojářským studiím, která jednají eticky.