Zemřel vynálezce příkazu „kopírovat/vložit“

Tesler začal pracovat v Silicon Valley už začátkem šedesátých let, tedy v době, kdy počítače byly pro většinu populace nedostupným zbožím. I díky jeho vynálezům, jako byly funkce „vyjmout“, „kopírovat“ nebo „vložit“, se v průběhu let staly přístupnějšími.

Lawrence Gordon Tesler se narodil v New Yorku v roku 1945 a vystudoval Stanfordskou Univerzitu v Kalifornii. Po promoci se věnoval především tvorbě uživatelského rozhraní, tedy zjednodušeně řečeno, dělal počítače více uživatelsky přátelské. Jeho prvním velkým zaměstnavatelem byla společnost Xerox, odkud ho přetáhl Steve Jobs do Applu, kde strávil 17 let a vypracoval se mezi nejvyšší vědecké pracovníky. Po skončení angažmá v Applu rozjel vlastní vzdělávací start-up a krátce pracoval též pro Amazon a Yahoo.

„V Silicon Valley je to téměř rituál – poté, co si něco vyděláte, neodejdete do důchodu, ale podporujete další firmy. Velkou roli tu hraje nadšení z možnosti dělit se o své znalosti s novou generací,“ okomentoval v roce 2012 pro BBC své působení v křemíkovém ráji.

Nejspíš nejpopulárnější Teslerova inovace, příkaz „kopírovat/vložit“, byla údajně inspirována starou technikou editace, kdy lidé fyzicky vystřihovali kusy textu a lepili je na jiná jeho místa. Poprvé byl představen v roce 1983 coby součást softwaru applovského počítače Lisa, což byl jeden z prvních počítačů s grafickým uživatelským rozhraním. V roce následujícím se příkaz objevil na prvním Macintoshi.

Tesler byl přesvědčený, že počítačové systémy by neměly pracovat s v dané době běžnými „módy“, které uživateli umožňují přepínat mezi funkcemi softwaru, ale práce s nimi byla zdlouhavá a náročná.

Dodnes je aktivní Teslerova osobní webová stránka nomodes.com, jeho twitterový účet @nomodes a totéž heslo zdobilo i registrační značku jeho automobilu. Muzeum počítačové historie v Silicon Valley Teslera zmiňuje jako vizionáře, který „spojoval počítačovou vědu s protichůdnou představou, že počítače by měly být pro každého“.