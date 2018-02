Čeká nás boj s roboty? Představy o budoucnosti jsou velmi protichůdné

Vyplývá to z globálního průzkumu mezi 3 800 lídry globálních společností, který zveřejnila společnost Dell Technologies. Polovina očekává, že jim automatizované systémy uvolní čas. Stejné množství z nich je ale opačného názoru.

Pouze 42 procent respondentů se domnívá, že v budoucnu převezmou část jejich úkolů stroje, a oni tak budou v práci spokojenější. S touto tezí ovšem nesouhlasí 58 procent dotázaných.

Pohledy dotázaných osobností se výrazně liší ve vnímání toho, jestli nová nastupující éra představuje příležitost, nebo hrozbu, či jak vážně brát případná rizika, která to přináší. Například

48 procent si myslí, že čím více závisíme na technologiích, tím více můžeme ztratit v případě kybernetického útoku; 52 procent taková hrozba netrápí.

50 procent firemních lídrů volá po jasně daných postupech v případě selhání autonomních strojů; druhá polovina se pro ně nevyslovila.

45 procent říká, že počítače budou nuceny samy rozhodnout, které příkazy jsou dobré a které zlé; naproti tomu 55 procent takovou potřebu nevnímá.

„Důvody, proč je podnikatelská komunita tak polarizovaná, jsou nasnadě,“ komentuje Jeremy Burton, marketingový ředitel společnosti Dell Technologies. „Na budoucnost existují v zásadě dva protichůdné pohledy. Úzkostí živená představa o zastarávání lidstva, nebo optimistický názor, že technologie vyřeší nejzávažnější společenské problémy. Tyto rozcházející se úhly pohledu mohou organizacím ztěžovat přípravu na budoucnost, která se právě tvoří, a nepochybně narušují úsilí lídrů o prosazení potřebných změn.“

Vzhledem k očekávání velkých změn – poháněných exponenciálně narůstajícím objemem dat a množstvím aplikací, výpočetního výkonu a konektivity nutné k jejich využití – podle 56 procent oslovených se budou muset školy soustředit na výuku dovedností, spíše než na obsah.

Jejich úkolem totiž bude připravit žáky na povolání, která ještě neexistují. To potvrzuje prognóza organizace IFTF, že 85 procent povolání, kterým se budeme věnovat v roce 2030, zatím ještě neexistuje.

Narážení na bariéry

Mnoho podniků navíc nedokáže dostatečně rychle reagovat, aby zvládly překonat běžné bariéry, jež jim brání fungovat jako úspěšná digitální firma. Jen 27 procent firem se domnívá, že jsou skutečnými lídry ukazujícími cestu ostatním, a zapojují digitální technologie do všeho, co dělají.

Dalších 42 procent společností neví, jestli budou v příštím desetiletí konkurenceschopné. Většina (57 procent) si není jistá, jestli je schopna se změnami udržet tempo.

Hlavní bariéry bránící být v roce 2030 a později úspěšnou digitální firmou:

Chybějící digitální vize a strategie: 61 procent Nedostatečná připravenost pracovníků: 61 procent Technologická omezení: 51 procent Časová a finanční omezení: 37 procent Zákony a regulace: 20 procent

Lídři jsou možná rozdělení ve svém pohledu na budoucnost i na to, jaké překážky brání změnám. Vzácně se ale shodují, že transformace je pro jejich podniky nevyhnutelná. Převážná většina podniků dokonce věří, že do pěti let na cestě k transformaci výrazně pokročí, bez ohledu na to, s jakými problémy teď zápasí.

Cíle, kterých pravděpodobně do pěti let dosáhnou:

Účinná obrana proti kybernetickým útokům: 94 procent

Poskytování vlastní produktové nabídky v podobě služby: 90 procent

Dokončení přerodu na softwarově definovanou firmu: 89 procent

Výzkum a vývoj budou posouvat organizaci vpřed: 85 procent

Nabídka hyperpropojených zákaznických prostředí s prvky virtuální reality (VR): 80 procent

Využití umělé inteligence k předvídání zákaznických požadavků: 81 procent

Následující tabulky shrnují předpovědi podnikových lídrů k budoucnosti a ilustrují jejich protichůdné názory na budoucí vliv technologií v našem životě, práci a podnikání obecně:

Náš život

Předpověď Souhlasím Nesouhlasím Automatizované systémy nám budou šetřit čas. 50 procent 50 procent Lidé o sebe budou lépe pečovat díky zařízením pro sledování zdravotního stavu. 46 procent 54 procent Lidé budou vstřebávat a spravovat informace zcela novými způsoby. 54 procent 46 procent Chytré stroje budou fungovat jako správci našeho života a propojovat nás se zbožím a službami přesně na míru. 43 procent 57 procent Bude těžší se od technologií odpojit. 42 procent 58 procent

Naše práce

Předpověď Souhlasím Nesouhlasím Budeme produktivnější díky většímu podílu spolupráce. 49 procent 51 procent Budeme s prací spokojenější, protože úkoly, které nás obtěžují, přenecháme inteligentním strojům. 42 procent 58 procent Školy budou muset učit nikoli obsah, ale spíš dovednosti, jak se učit, aby žáky a studenty připravily na povolání, která ještě neexistují. 56 procent 44 procent Budeme se učit při práci s pomocí rozšířené reality. 46 procent 54 procent Nejsme si jisti, jak bude příštích 10–15 let vypadat pro náš obor, natož pro naše zaměstnance. 50 procent 50 procent

Podnikání