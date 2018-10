Jak vybrat WordPress webhosting pro váš projekt

Je ale opravdu u hostingových společností “WordPress hosting” něčím speciální? Pojďme si z pohledu vývojáře přiblížit, jak takové specializované hostingy mohou vylepšit rychlost, bezpečnost a dostupnost WP webů a čím se odlišují.

Bezpečnost

Bezpečnost WordPressu je jedna jeho slabá stránka. V repozitáři existuje řada pluginů, které mají buď nechtěné bezpečnostní díry, úmyslné backdoors či posílají informace o webu někam na vzdálený server. A věřte mi, umístit do oficiálního repozitáře takový plugin, který by obsahoval bezpečnostní díru, není zase tak složité. Ze zkušenosti víme, že je to prakticky vcelku jednoduché. Stačí projít úvodní revizí kódu a poté kód pluginu při aktualizacích již nikdo nekontroluje. Každopádně, tyto bezpečnostní díry se nedají na 100 % odhalit, ale dá se jim zabránit nebo je alespoň trochu eliminovat skenováním instalovaných pluginů na webu a porovnáváním s databází zranitelných pluginů (https://wpvulndb.com/). Dobrý WP hosting vám tyto kontroly automaticky provádí.

Bezpečnost se dá řešit ne jenom skrze skenování pluginů, ale je možné omezovat i brute force útoky na prolomení hesel (přesněji na wp-login.php nebo na xmlrpc.php). Tyto útoky se dají nádherně odchytit v logu daného serveru a podle počtu je následně blokovat. Opět, každá společnost to má vyřešené jinak, některá používá nástroje již vytvořené (např. Fail2ban), nebo si sama nástroj naprogramuje.

Další možností je automaticky blokovat nepotřebný xmlrpc.php soubor, který slouží pro komunikaci s ostatními aplikacemi a 99 % webů ho nikdy nepoužije. A přesto se na něj dají posílat hromadné dotazy na prolomení hesel.

Rychlost

I když existují cachovací pluginy přímo do WordPressu, není nic lepšího, než serverová cachovací vrstva. A to ať použijete Varnish, Redis nebo NGINX cachovací vrstvu v Pro verzi, je to, co se týče odezvy serveru, ideální řešení. Pro takovéto řešení je potřeba však efektivně čistit již nacachovaný obsah v případě aktualizace webu. To je většinou zajištěno přes plugin, který je automaticky a povinně instalován do všech webových stránek na hostingu. Takový plugin posílá při jistých akcích webu (publikování příspěvku, změna theme, přidání komentáře, atd.) PURGE dotazy na server a říká tak cachovací vrstvě, aby se pročistila.

Podpora

Jelikož má WordPress jednotnou strukturu a je velice jednoduchý na pochopení, podpora hostingu vám může pomoci prakticky s jakýmkoliv problémem. Takové podpoře se říká “managed” a zcela jistě se vyplatí si za takové služby připlatit. Pak už jenom záleží na ochotě technika.

Hostingy v České republice

Mezi opravdu optimalizované české WordPress hostingy patří tito dva poskytovatelé:

WP Hosting (https://www.wp-hosting.cz/) WP Neuron (https://wpneuron.com/cs/)

Další společnosti, které se prezentují jako “WordPress” hostingy sice dokáží WordPress hostovat, ale výše zmíněné funkcionality u nich najdete jenom zřídka.

