Windows už zase nebudou fungovat jako služba

Microsoftem před časem propagovaný formát Windows-as-a-Service je v troskách. Na vině jsou minulý měsíc představené Windows 11, respektive schéma jejich údržby a servisování. A přestože firmě trvalo roky, než si uvědomila, na co uživatelé upozorňovali od počátku, a totiž překotná frekvence vydávání aktualizačních balíčků, lepší pozdě nežli později. Selhání Windows-as-a-Service modelu však má i své stinné stránky, zejména tu, že vrhá špatné světlo na celou strategii. Možná do té míry, že v dohledné budoucnosti pro ni nebude využití.

Malá připomínka WaaS

Microsoft měl s Windows 10 velké plány. Operační systém neměl být jen pouhým nástupcem Windows 7, nýbrž verzí, která tu s námi zůstane na věčnost. Takovou, kterou nenahradí jiná a která bude už jen vylepšována a doplňována novými funkcemi, nejdřív třikrát, později dvakrát do roka. A vlastně to stále platí, Windows 10 tu s námi budou do roku 2025.

„Vydávání nových Windows každých pár let znamenalo, že uživatelům se po dlouhá období nedostávalo nových funkcí. Což je scénář, který v dnešním rychle se měnícím světě nefunguje,“ obhajoval Microsoft záměr přicházet s menšími, ale četnějšími aktualizacemi. Jako by právě tato změna tempa distribuce aktualizací byla tím, co dělalo z Windows 10 zcela nový systém, nejen vylepšenou verzi Windows 7.

Tomu je konec

S Windows 11 a přechodem na jednoroční tempo aktualizací jde model Windows-as-a-Service stranou. Koneckonců, macOS na desktopech a Android i iOS na mobilních zařízeních jsou aktualizovány jednou ročně bez toho, aby byly prezentovány jako „služba“. Rychlé tempo aktualizování Windows 10 bylo kritizováno prakticky od začátku. Komerční klientelou především a hodí se připomenout, že řada analytiků predikovala, že Microsoft dřív nebo později tak či tak přejde na roční interval. A taky že ano. Je přitom vedlejší, zda chce Microsoft vyhovět svým uživatelům nebo pro to má jiné důvody. Zásadní je, že nové Windows budou aktualizovány ročně.

Kumulativní aktualizace zůstávají

Málokdo už si na to vzpomene, ale kritiku svého času Microsoft vzbudil i tím, nejen jak často, ale taky jak se rozhodl Windows 10 aktualizovat. Neboli jak se z tzv. quality updatů staly cumulative updaty kumulativně zahrnující všechny předchozí novinky čili zajišťující maximální aktuálnost systému. To byl zásadní odklon od do té doby fungujícího systému, který uživateli ponechával možnost zvolit si, jaké konkrétní patche chce využít a jaké odmítne. Uživatelé kritizovali zejména skutečnost, že některé patche, které si chtě nechtě museli nainstalovat, měly „vedlejší účinky“, když kolidovaly s některými aplikacemi. Postupně však povyk kolem kumulativních aktualizací ustal a není tedy překvapením, že tato praxe bude pokračovat také s Windows 11.

S praxí nevyhnutelného patchování na sebe Microsoft de facto převzal zodpovědnost za všechny Home a nespravované Pro verze Windows, jakkoliv uživatelům dovolil alespoň rozhodnout kdy k aktualizaci přistoupí. I v tomto ohledu Microsoft s Windows 11 naváže a umožní uživateli zmíněných verzí aktualizaci oddálit, nikoliv však se jí zcela vyhnout.

S odklonem od několikerých ročních aktualizací si lze jen stěží představit, že Microsoft může efektivně zachovat koncept Windows coby služby. Víc než ke službě má totiž jedna roční aktualizace blíž k předplatnému. A čím víc bude post-Windows 10 svět připomínat ten pre-Windows 10, tím obtížnější bude koncept WaaS udržet nebo se k němu snad v budoucnu vrátit.